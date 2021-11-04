فرنسا تعلن رغبتها زيادة التعاون والاستثمار بقطاع الكهرباء المصري

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مارك باريتى سفير فرنسا الجديد بالقاهرة، والذي أكد رغبة بلاده فى زيادة حجم التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المصرى والشركات الفرنسية.

وناقش شاكر مع باريتي دعم وتعزيز التعاون المستقبلى بين قطاع الكهرباء والشركات الفرنسية، ومشاركة تلك الشركات فى سوق الطاقة بمصر وعرض التجربة المصرية في تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى. وزير الكهرباء خلال اللقاء

وأشاد شاكر فى بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة بين القطاع والشركات الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية حيث تعد مشاركة الوكالة فى تمويل مشروعات القطاع ثقة ًفى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر.

واستعرض الدكتور شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها، مؤكداً الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة .

وأوضح أن القطاع نجح فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 90 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس.

وبناءً على ذلك فهناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 1465 ميجاوات.

واشار الوزير الي أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير

وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم ، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

كما تم تنفيذ خطة استثمارية لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية خلال الأربع سنوات الماضية بتكلفة اجمالية تبلغ حوالى 36 مليار جنيه.

وأكد اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة بالربط الكهربائى مع دول الجوار، حيث تم توقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، إضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء.

وأشارِ أيضِاً إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان، إضافة إلى مشروعات الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية، وأكد شاكر أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة.

كما أشار إلى الإهتمام الذى توليه القيادة السياسية بالتعاون مع عدد من الوزارت المعنية ومنها الكهرباء لتطوير عدد من القرى المصرية على ثلاثة مراحل ضمن مبادرة “حياة كريمة” والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً.

وأشاد مارك باريتى Marc Barety سفير فرنسا الجديد بالقاهرة بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات ، وبالإصلاحات التى نجحت مصر بصفة عامة فى تحقيقها وبالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء المصرى فى تحقيقها خلال فترة القليلة الماضية.

وأكد شاكر أن هذا الإجتماع يأتى فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات وتوفير التمويل اللازم لمشروعاته ، فضلاً عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.