طاقة

فرنسا تعرب عن قلقها تجاه الأنشطة النووية الإيرانية

زادت إيران بشكل كبير مخزونها من اليورانيوم العالي
أيمن عزام 1:30 ص, الجمعة, 19 نوفمبر 21 1:30 ص, الجمعة, 19 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

رأت وزارة الخارجية الفرنسية، أن الأنشطة النووية الإيرانية التي أشار إليها تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية “مقلقة جداً”. 

الأنشطة النووية الإيرانية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن خلاصات الوكالة، التي تتحدث عن زيادة كبيرة في مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب، تشير أيضاً إلى “نقص خطير في التعاون” بين طهران والوكالة. 

وأضافت أن إيران يجب “أن تسلك مجدّداً طريق التعاون للسماح للوكالة بالقيام بمهمّتها بشكل كامل”، و”أن تعود بدون تأخير إلى احترام جميع التزاماتها” النووية. 

واعتبرت باريس أنه يتعين على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يبعث برسالة قوية لإيران في اجتماعه الأسبوع القادم. 

اقرأ أيضا  «التعليم» توقع بروتوكولا مع شنايدر إلكتريك والمعهد الأوروبي لتطوير مدرسة إلكترو مصر التطبيقية

وفي الأشهر الأخيرة، زادت إيران بشكل كبير مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، في تراجع عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 مع ستّ قوى دولية، بحسب الوكالة. 

وكانت الوكالة الدولية قد أصدرت تقارير مفصلة عن خلافاتها مع إيران، بدءا من المعاملة الخشنة مع مفتشيها.

وذلك ووصولاً إلى عدم السماح للمفتشين بإعادة تركيب كاميرات تعتبرها الوكالة “ضرورية”من أجل إحياء الاتفاق النووي.  

ومن المقرر استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة يوم 29 نوفمبر الحالي في فيينا بهدف إحياء الاتفاق المبرم عام 2015. 

اقرأ أيضا  الكهرباء: لن نقطع التيار عن الإسماعيلي.. و4.3 مليون جنيه مديونيات النادي

وستأتي المفاوضات بعد اجتماع ربع سنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة. 

احتمال اتخاذ إجراء ضد إيران

ويقول دبلوماسيون إنه ليس من المرجح اتخاذ إجراء ضد إيران خلال الاجتماع خشية إلحاق الضرر بالمفاوضات غير المباشرة. 

لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في تقريرين سريين سُربها أمس، إن إيران لم تمنح بعد لمفتشيها الموافقة التي تعهدت بها قبل شهرين لإعادة تركيب كاميرات مراقبة في موقع لصناعة مكونات أجهزة الطرد المركزي.  

وتعرض هذا الموقع لعملية تخريب على ما يبدو في يونيو الماضي، اتهمت إيران إسرائيل بالمسؤولة عنه. 

اقرأ أيضا  أسعار النفط تتراجع الأربعاء بعد انخفاض الاحتياطي الأمريكي لأدنى مستوى منذ 2003

في سياق متصل، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، أن رئيسها رافائيل جروسي سيعقد اجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين في طهران يوم الثلاثاء، وذلك بعد أكثر من شهرين من وعد إيران باستضافته. 

وقالت الوكالة في بيان “بوسعنا أن نؤكد أن المدير رافائيل جروسي سيجتمع مع مسؤولين حكوميين على مستوى عال في طهران يوم الثلاثاء 23 نوفمبر”.

وتابعت الوكالة أن جروسي سيعقد مؤتمرا صحافيا في فيينا مقر الوكالة لدى عودته في نفس اليوم. 

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

مطالبات أمريكية بإخضاع منظمة أوبك لقوانين مكافحة الاحتكار

أيمن عزام 11:23 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

وزير الطاقة الهندي: أسعار البترول الحالية تصب بمصلحة الجميع منتجين ومستهلكين

خالد بدر الدين 9:47 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

أرباح «غازبروم نفط» الروسية تقفز 10 أضعاف خلال 9 أشهر

وائل كمال 6:04 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

الكهرباء: 910 ملايين جنيه لتطوير شبكات شمال الدقهلية منذ 2014 وحتى 2021

عمر سالم 5:11 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

أسعار الغاز الطبيعى بالعقود الأمريكية تهبط 7% إلى 4.8 دولار

خالد بدر الدين 4:02 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

وزير البترول : إصلاحات مصر تحت قيادة السيسي سر تجاوز تحديات قطاع الطاقة

نسمة بيومي 3:15 م, الخميس, 18 نوفمبر 21