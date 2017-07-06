فرنسا تعتزم وقف بيع سيارات البنزين والديزل بحلول 2040

أعلن وزير التحول البيئي والتضامن الفرنسي، نيكولا هولو، أن فرنسا تعتزم حظر بيع سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2040.

وقال هولو، في مؤتمر صحفي حول خطة الحكومة بشأن المناخ: “نعلن وقف بيع سيارات البنزين والديزل بحلول 2040 “، معربا عن قناعته بقدرة شركات صناعة السيارات الفرنسية لا سيما”رينو” و”بي إس إيه” على الوفاء بهذا الالتزام الذي يندرج في أجندة الصحة العامة.

ووعد وزير البيئة بمنح مساعدة مالية للأسر الفرنسية ذات الدخول المتواضعة خلال الأشهر القادمة حتى يمكنهم التخلص من سيارتهم الملوثة وإحلالها بأخرى أنظف.

وأوضح أن هذه الحوافز ستهدف إلى إحلال مركبات الديزل من طرازات ما قبل 1997 وسيارات البنزين من الطرازات ما قبل 2001.

يشار إلى إن خطة المناخ التي كشف عنها وزير البيئة، تندرج في سياق وعد الرئيس ايمانويل ماكرون في مجال الحفاظ على البيئة وفي ظل الجهود الدبلوماسية المكثفة لفرنسا لحشد دعم دولي لاتفاقية باريس التي انسحبت منها الولايات المتحدة مؤخرا.

وتهدف اتفاقية باريس إلى احتواء ارتفاع درجة حرارة الأرض عند مستوى درجتين مئويتين مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية.