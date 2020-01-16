فرنسا تطلب الانضمام رسميا لمنتدى غاز شرق المتوسط

من جانبه رحب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بمشاركة فرنسا فى الاجتماع وطلبها رسميا الانضمام إلى عضوية منتدى غاز شرق المتوسط وطلب الولايات المتحدة الانضمام كمراقب بصفة دائمة.

طلبت فرنسا رسميا خلال الاجتماع الوزارى الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة اليوم، الانضمام إلى عضوية المنتدى، كما أعرب نائب مساعد وزير الطاقة الأمريكى عن رغبة بلاده فى الانضمام كمراقب بصفة دائمة .

ومن جانبه رحب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بمشاركة فرنسا فى الاجتماع وطلبها رسميا الانضمام إلى عضوية منتدى غاز شرق المتوسط وطلب الولايات المتحدة الانضمام كمراقب بصفة دائمة.

وأوضح أنه سيتم إقرار هذه الطلبات من الأعضاء المؤسسين وفقا للنظام الأساسى للمنتدى .

وعلى جانب آخر، أشار “الملا” إلى أنه سيطلب إضافة مجالات الحفاظ على البيئة فى دراسات البنك الدولى التى يعدها للمنتدى وكذلك استشراف استخدامات الطاقات المتجددة بالإضافة إلى الهيدروجين .