فرنسا تضع اللمسات النهائية لصرف قرض دعم الموازنة

❏ 60 مليون دولار من «وكالة التنمية» خطوط ائتمانية للبنوك أحمد عاشور تضع الحكومة الفرنسية حالياً اللمسات النهائية لصرف 175 مليون يورو، قرض ميسر لدعم الموازنة، ضمن القروض المكملة التى اتفقت عليها مصر قبل التصديق على برنامج قرض صندوق النقد الدولى، البالغ 12 مليار دولار. وأوضحت مصادر لـ&l

❏ 60 مليون دولار من «وكالة التنمية» خطوط ائتمانية للبنوك

أحمد عاشور

تضع الحكومة الفرنسية حالياً اللمسات النهائية لصرف 175 مليون يورو، قرض ميسر لدعم الموازنة، ضمن القروض المكملة التى اتفقت عليها مصر قبل التصديق على برنامج قرض صندوق النقد الدولى، البالغ 12 مليار دولار.

وأوضحت مصادر لـ«المال» أن المبلغ من المقرر أن يدخل حساب الموازنة العامة للدولة قريباً.

وعلمت «المال»، أن الوكالة الفرنسية للتنمية خصصت 60 مليون دولار، خطوط ائتمانية للجهاز المصرفى، بشقيه الخاص والحكومى، لإقراض الشركات التى تعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة، بهدف التقليل من التلوث البيئي.

وذكرت مصادر أن البنك الكويتى الوطنى – مصر، حصل مؤخراً على 20 مليون دولار من تلك المخصصات، خلال الأيام القليلة الماضية، وجارى التفاوض على منح قروض لبنوك أخرى.

كان «الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» قد وقع مجموعة اتفاقيات تمويلية مع البنوك المحلية، لإتاحة نحو 305 ملايين دولار، من بينها 100 مليوناً لصالح البنك التجارى الدولى «CIB»، و75 لبنك مصر، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مصحوبة بمبلغ 350 ألف دولار كمساعدة فنية.