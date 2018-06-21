فرنسا تسعى لتحسين صورتها أمام بيرو والتأهل.. ومواجهة متناقضة بين الدنمارك وأستراليا

على المصرى يسعى المنتخب الفرنسى إلى تحسين أدائه وحسم التأهل الى الدور الثانى لنهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، عندما يلتقى بيرو اليوم الخميس فى إيكاترينبورج فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة للمونديال. ورغم فوزها فى المباراة الأولى على أستراليا 2-1، لكن فرنسا قدمت عرضا غير مقنع، وسجلت

على المصرى

يسعى المنتخب الفرنسى إلى تحسين أدائه وحسم التأهل الى الدور الثانى لنهائيات كأس العالم “روسيا 2018″، عندما يلتقى بيرو اليوم الخميس فى إيكاترينبورج فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة للمونديال.

ورغم فوزها فى المباراة الأولى على أستراليا 2-1، لكن فرنسا قدمت عرضا غير مقنع، وسجلت هدفيها عبر ركلة جزاء لنجمها أنطوان جريزمان بعد الاستعانة بتقنية المساعدة بالفيديو، والنيران الصديقة لمدافع أستراليا عزيز بهيش خطأ فى مرمى فريقه، مقابل هدف ميلى يديناك بركلة جزاء.

وستكون فرنسا أمام فرصة حسم بطاقتها إلى ثمن لنهائى المونديال اليوم الخميس فى حال فوزها وتعثر أستراليا أمام الدنمارك، بيد أن الشغل الشاغل لمدربها ديدييه ديشان هو تحسين الصورة التى ظهر بها فى الجولة الأولى.

وتأمل فرنسا فى تفادى ما حصل للمرشحين الآخرين للمنافسة على اللقب، لاسيما ألمانيا بطلة 2014 التى سقطت أمام المكسيك صفر-1، وتعثر إسبانيا والأرجنتين والبرازيل أمام البرتغال وإيسلندا وسويسرا على التوالى، لذلك فمواجهة البيرو فرصة كبيرة للفرنسيين لحسم التأهل مبكرا لاسيما فى مواجهة منافس خسر مباراته الأولى فى المونديال بعد انتظار 36 عاما، وذلك أمام الدنمارك فى الجولة الأولى صفر-1.

وبينما تملك فرنسا على الورق كل مقومات الحسم، ستكون بيرو أمام فرصة أخيرة لتفادى الخروج من البطولة التى عادت إليها للمرة الأولى منذ مونديال 1982، وكان البيروفيون المؤازرون بالآلاف من المشجعين الذين رافقوهم إلى روسيا، الطرف الأفضل أمام الدنمارك وأهدروا ركلة جزاء عبر صانع ألعابهم كريستيان كويفا.

ويتوقع أن يدفع مدرب المنتخب الأرجنتينى ريكاردو جاريكا، بالنجم والقائد المخضرم باولو جيريرو “34 عاما” كأساسى بعدما جلس على مقاعد البدلاء فى المباراة الأولى كونه حصل على الضوء الأخضر للمشاركة فى المونديال قبل انطلاقه بأيام قليلة، اثر قرار قضائى سويسرى بتعليق عقوبة إيقافه على خلفية فحص منشطات أظهر وجود آثار كوكايين فى جسده.

ويتربع منتخب فرنسا على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، وهو نفس رصيد الدنمارك صاحبة المركز الثاني، فيما يأتى منتخبا أستراليا وبيرو فى المركزين الثالث والرابع دون رصيد من النقاط.

وضمن المجموهة ذاتها، تسعى الدنمارك المنتشية بفوزها الثمين على بيرو، إلى مواصلة بدايتها الجيدة عندما تواجه اليوم الخميس منتخب أستراليا، على ملعب سامارا.

ويتطلع منتخب الدنمارك إلى تحقيق فوز ثان وبلوغ الدور ثمن النهائى للمرة الثالثة فى مشاركتها الخامسة فى العرس العالمي، وسيحاول منتخب الدنمارك استغلال المعنويات المهزوزة للأستراليين سيما بعد هزيمتهم امام فرنسا 1-2 فى الجولة الأولى.

وتبقى أفضل نتيجة لبطل أوروبا 1992، الدور ربع النهائى فى مونديال فرنسا بقيادة نجميها التوأمين براين وميكايل لاودروب وحارس مرماها العملاق بيتر شمايكل الذى يحرس نجله كاسبر عرين المنتخب فى 2018.

وتدين الدنمارك كثيرا بفوزها فى المباراة الافتتاحية إلى حارسها الذى أنقذ مرماها فى أكثر من مناسبة، وسيكون أحد أبرز الأسلحة فى وقف المد الهجومى لمنتخب أستراليا الطامح إلى تحقيق الفوز من اجل تعزيز حظوظه فى المجموعة وتفادى الخروج المبكر فى حال الهزيمة.