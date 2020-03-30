فرنسا: تسجيل 418 وفاة جديدة بفيروس كورونا

حصيلة وفيات كورونا في فرنسا إلى 3024 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل 418 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة وفيات كورونا في فرنسا إلى 3024 حالة وفاة.

وكان رئيس الحكومة الفرنسي إدوار فيليب، قد حذر من خطورة “مدّ مرتفع جدًّا ” لوباء فيروس كورونا “ سيجتاح فرنسا”، مع تزايد أعداد الإصابات والوفيات في البلاد.

وقال فيليب، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، إن “الوضع سيكون صعبًا خلال الأيام المقبلة”.

وأضاف: “بدأت مرحلة أزمة ستستغرق وقتًا في ظل وضع صحي لن يتحسّن بسرعة. يجب أن نصمد”.

وبحسب الأرقام الرسمية التي نُشرت، أمس الخميس، فقد تُوفي 365 شخصًا في فرنسا بالمستشفيات خلال 24 ساعة من جراء فيروس كورونا.

ويشكل ذلك ارتفاعًا بنسبة 27% عن اليوم السابق، وهي زيادة كبيرة، في ضوء أن فرنسا حاليًّا في الأسبوع الثاني من الإغلاق.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز 723 ألفًا حتى صباح اليوم الاثنين.