لايف

فرنسا تسجل 8051 إصابة جديدة بكورونا و85 حالة وفاة

خلال الـ24 ساعة الأخير
هيثم سمير 10:33 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 10:33 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 8051 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة RT.

وأشارت بيانات الوزارة التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد وصل إلى 550 ألفًا و690 حالة، وحصيلة الوفيات 31893 حالة.

ونُقل 6500 مصاب بفيروس كورونا إلى المستشفيات حتى يوم الثلاثاء، بمن فيهم 85 مصابًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبلغ عدد المصابين بحالة خطيرة 1204، مرتفعًا بواقع 40 شخصًا منذ يوم الاثنين.

اقرأ أيضا  رسميا.. 10 دول أوروبية تعلن بدء المرحلة الثانية من «كورونا»

وكانت فرنسا قد سجلت 4070 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة أمس الاثنين.

وكثّفت الحكومة الفرنسية جهودها في الفترة الأخيرة لمنع انتشار الفيروس؛ بهدف تفادي إعادة فرض إجراءات الإغلاق الصارمة في البلاد، والتي تم رفعها منذ 11 مايو الماضي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم هيثم سمير

ملف الكاتب هيثم سمير

اقرأ أيضاً

فرنسا تفرض قيودًا جديدة في أماكن التجمعات بعد ارتفاع إصابات «كورونا»

هيثم سمير 10:06 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20

«الصحة العالمية» : ارتفاع أعداد إصابات كورونا في شرق المتوسط يثير القلق

هيثم سمير 10:00 م, الثلاثاء, 15 سبتمبر 20

ترامب يتراجع كثيرًا في تصنيف «أثرياء أميركا».. والسبب «كورونا»

هيثم سمير 10:05 م, الثلاثاء, 8 سبتمبر 20

إصابات كورونا في العالم تتخطى 26.4 مليون.. والوفيات 868963

محمد بدر 12:28 ص, السبت, 5 سبتمبر 20

وفيات كورونا تسجل أكثر من 800 ألف حالة عالميًّا

هيثم سمير 3:29 م, السبت, 22 أغسطس 20

الإمارات : ارتفاع إصابات كورونا خلال الأسبوعين الأخيرين يدعو للقلق

هيثم سمير 8:23 م, الثلاثاء, 18 أغسطس 20