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فرنسا تسجل 4.982 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 حالة وفاة

وأكدت التقارير زيادة في عدد حالات العلاج في المستشفيات والحالات الخطيرة في العناية المركزة
المال - خاص 7:41 م, الثلاثاء, 1 سبتمبر 20 7:41 م, الثلاثاء, 1 سبتمبر 20

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سجلت الصحة العامة الفرنسية يوم الثلاثاء، قرابة 5000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد.

وأكدت التقارير زيادة في عدد حالات العلاج في المستشفيات والحالات الخطيرة في العناية المركزة.

وتم تشخيص 4982 حالة جديدة في غضون 24 ساعة ارتفاعا من 3082 حالة يوم الاثنين.

كما بلغ عدد المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى 4604، مقابل 4582 في اليوم السابق، وتم علاج 424 حالة خطيرة في وحدات العناية المركزة، أي بزيادة 15 حالة عن يوم الاثنين.

وتسبب فيروس كورونا في 26 حالة وفاة إضافية، ليرتفع عدد ضحايا الوباء إلى 30661 حالة في فرنسا.

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بقلم المال - خاص

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