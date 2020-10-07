فرنسا تسجل 18746 إصابة بـ«كورونا» في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 653509، بينما سجلت 80 وفاة جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 32445.

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 18746 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي الجائحة، حسبما ذكرت وكالة RT.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 653509، بينما سجلت 80 وفاة جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 32445.

ويخضع 4625 شخصًا للعلاج من الفيروس في المستشفيات، من بينهم 919 مريضًا في وحدات العناية المركزة.

وكانت وكالة الصحة العامة في فرنسا قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تسجيل 10489 إصابة و65 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.