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فرنسا تسجل 13215 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ما يعتبر رقما قياسيا جديدا في البلاد منذ بدء انتشار الوباء
أحمد إسماعيل 9:05 م, الجمعة, 18 سبتمبر 20 9:05 م, الجمعة, 18 سبتمبر 20

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أكدت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 13215 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يعتبر رقما قياسيا جديدا في البلاد منذ بدء انتشار الوباء.

ويأتي ذلك بعد يوم فقط من تسجيل الحصيلة اليومية القياسية السابقة أمس الخميس، حين كان عدد الإصابات الجديدة 10593 حالة.

وبذلك بلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في فرنسا منذ بدء تفشي الوباء 428 ألفا و696 حالة.

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كما ارتفع متوسط عدد المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات خلال الأيام السبعة الأخيرة إلى 3626 مصابا في اليوم. وبلغ عدد المصابين بكورونا في غرف العناية المركز 571 شخصا، مرتفعا من 535 الخميس.

وسجلت الصحة الفرنسية أيضا 123 حالة وفاة جديدة بكورونا اليوم الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الفيروس إلى 31249 شخصا.

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وأوضحت الوزارة أن القفزة في عدد الوفيات ناجمة عن إضافة 76 حالة وفاة، لم تتضمنها البيانات المنشورة في وقت سابق.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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