فرنسا تسجل حصيلة إصابات قياسية بفيروس كورونا في يوم واحد

منذ بدء الجائحة سجّلت فرنسا 122 ألفاً و546 وفاة، بينها 84 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية

تخطّت فرنسا، اليوم السبت، حاجز 100 ألف إصابة بفيروس “كوفيد-19” ، في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة قياسية للبلاد التي تجري حكومتها الإثنين المقبل إعادة تقييم للوضع الوبائي.

حصيلة إصابات قياسية

وسجّلت فرنسا 104 آلاف و611 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة غير مسبوقة في البلاد منذ بدء تفشي الجائحة على أراضيها في مارس 2020، وفق أرقام نشرتها اليوم مديرية الصحة العامة الفرنسية.

وكانت البلاد تخطّت في الرابع من ديسمبر الجاري عتبة 50 ألف إصابة بـ”كوفيد-19″، لتكون الحصيلة بذلك تضاعفت خلال ثلاثة أسابيع، وفق معطيات الهيئة الصحية.

وتسعى الحكومة الفرنسية إلى التصدي لتفشي المتحوّرة أوميكرون في البلاد. ويعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين عبر الفيديو جلسة لمجلس الدفاع الصحي الساعة 16,00 (15,00 ت غ)، أي قبل ساعة من موعد انعقاد مجلس الوزراء، الذي يفترض أن يتبنى مشروع قانون ينص على إلزامية شهادة التلقيح.

تدابير خاصة

لكن السؤال لا يزال مطروحاً بشأن إمكانية إعلان الحكومة الفرنسية قبل أقل من أسبوع على رأس السنة تشديد القيود أم اختيارها الاستمرار في القيود الحالية.

وتفرض مناطق فرنسية تدابير خاصة بها على غرار سافوا (جنوب شرق) حيث ينص قرار للسلطات المحلية دخل حيّز التنفيذ في 30 نوفمبر الماضي على إلزامية ارتداء الكمامات لمن يبلغون 11 عاماً ما فوق، بما في ذلك في الأماكن غير المغلقة وفي التجمّعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص على غرار الأسواق وقاعات العروض.

كذلك تفرض مناطق “شامبيري وإيكس-لي-بان وألبيرفيل”، ومناطق محطات التزلج (على غرار تينيي ولا بلانيي) إلزامية الكمامات لمن يبلغون 11 عاماً وما فوق بين التاسعة صباحاً ومنتصف الليل.

ومنذ بدء الجائحة سجّلت فرنسا 122 ألفاً و546 وفاة، بينها 84 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد 169 وفاة في اليوم السابق.

ومنذ إطلاق حملة التلقيح في فرنسا تلقى 52 مليوناً و712 ألفاً و462 شخصاً جرعة لقاح واحدة على الأقل، أي 78,2% من السكان، فيما تلقى 51 مليوناً و606 آلاف و171 شخصاً كامل الجرعات اللقاحية، ما يعادل 76,5% السكان).

ومنذ بدء حملة إعطاء الجرعة اللقاحية المعززة للمناعة تلقاها 21 مليوناً و947 ألفاً و185 شخصاً.