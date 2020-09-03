فرنسا تسجل ارتفاعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا

ذكرت الصحة العامة في فرنسا اليوم الخميس، أنه تم تحديد أكثر من 7150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت البيانات حسب «روسيا اليوم» إلى زيادة في عدد حالات دخول المستشفى والحالات الخطيرة في العناية المركزة.

وتم تشخيص إجمالي 7157 حالة جديدة في غضون 24 ساعة ارتفاعا من 7017 حالة يوم الأربعاء.

وبلغ عدد المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب عدوى الفيروس 4643، مقابل 4632 في اليوم السابق.

كما تم ؤ أو 18 حالة أكثر من الأربعاء.

وتسبب الفيروس التاجي المستجد بوفاة 20 شخصا إضافيا، ليرتفع عدد ضحايا الوباء إلى 30706 حالات وفاة في فرنسا.