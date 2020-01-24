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فرنسا تسجل أول حالات إصابة بفيروس «كورونا» الجديد فى أوروبا

كون فرنسا أول دولة أوروبية تسجل حالات إصابة مؤكدة بسبب أنها طورت اختبارًا يتيح للمسعفين تشخيص المرضى سريعا
محمد بدر 1:19 ص, السبت, 25 يناير 20 1:19 ص, السبت, 25 يناير 20

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أكدت وزيرة الصحة، أغنيس بوزين، تسجيل حالتي إصابة من نوعها في أوروبا بفيروس كورونا الجديد القاتل القادم من الصين، نقلا عن سكاي نيوز.

وقالت الوزيرة إن كلتيهما لشخصين سافرا إلى الصين، مضيفة: “لدينا حالتان، ربما سيكون لدينا حالات أخرى”.

وذكرت الوزيرة أنها تعتقد أن كون فرنسا أول دولة أوروبية تسجل حالات إصابة مؤكدة بسبب أنها طورت اختبارًا يتيح للمسعفين تشخيص المرضى سريعا.

وإحدى حالتي الإصابة لرجل عمره 48 عاما زار ووهان، بؤرة تفشي الفيروس في الصين، قبل السفر إلى فرنسا، الأربعاء، وفقا للوزيرة، وهذا الشخص أدخل مستشفى في مدينة بوردو جنوب غربي فرنسا، فيما أدخل الشخص الآخر إلى مستشفى في باريس.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الشخص سافر إلى الصين، لكنها لم يكن لديها معلومات كثيرة عنه.

وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات الفرنسية عن تسجيل حالة إصابة جديدة، ليصل مجموع الإصابات إلى 3 حالات.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان بإقليم هوبي في وسط الصين في نهاية العام الماضي وانتشر في مدن أخرى منها بكين وشنغهاي ومكاو، كما انتشر في الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان

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بقلم محمد بدر

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