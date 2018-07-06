فرنسا تستغل هفوات أوروجواي وتصعد لقبل نهائي كأس العالم

علي المصرياستغلّ منتخب فرنسا هفوات دفاع وحارس مرمى أوروجواي، لتفوز بهدفين نظيفين، وتحجز أولى بطاقات الدور قبل نهائي لكأس العالم "روسيا 2018"، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب "نيجني نوفوجرود"، في افتتاحية مباريات دور الثمانية للمونديال.سجل رفائيل فاران هدف اللقاء اﻷول،

علي المصري





استغلّ منتخب فرنسا هفوات دفاع وحارس مرمى أوروجواي، لتفوز بهدفين نظيفين، وتحجز أولى بطاقات الدور قبل نهائي لكأس العالم “روسيا 2018″، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب “نيجني نوفوجرود”، في افتتاحية مباريات دور الثمانية للمونديال.

سجل رفائيل فاران هدف اللقاء اﻷول، في الدقيقة 40 من عُمر الشوط الأول، بضربة رأسية رائعة، مستفيدًا بكرة عرضية من ضربة حرة مباشرة نفّذها أنطوان جريزمان، ليضعها على يمين فيرناندو موسليرا، حارس مرمى أوروجواي، الذي فشِل في التصدي للكرة.

ويعد فاران أول فرنسي يسجل ضد أوروجواي منذ خوسيه توريه في عام 1985، حيث خاض منتخب الديوك 523 دقيقة دون أهداف ضد أوروجواي، كما أصبح فاران ثاني مدافع يسجل لفرنسا في ‎المونديال الحالي بعد بنجامين بافار.

وأصبح هدف فاران الأول لفرنسا في ربع نهائي المونديال، منذ عام 2006، عندما هزّ تيري هنري شِباك البرازيل، ويعتبر هذا الهدف الثالث لفاران في مسيرته برفقة الديوك، منذ انضمامه للمنتخب في عام 2015.

وعزّز أنطوان جريزمان تقدم منتخب فرنسا بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 61، بعدما سدد كرة قوية فشِل الحارس فرناندو موسليرا في التصدي لها، حيث أفلتت الكرة من يده لتسكن شِباك مرماه.

وحقق جريزمان رقمًا قياسيًّا خلال المباراة، بعدما بات أول لاعب فرنسي يسجل ويصنع في مباراة واحدة في الأدوار الإقصائية بالبطولة منذ باتريك فييرا ضد إسبانيا في نسخة 2006.

وكان جريزمان قد صنع الهدف الأول لزميله رافائيل فاران، ثم سجل الهدف الثاني لصالح الديوك، ليفاجأ الجميع برفض الاحتفال بعد التسجيل في أوروجواي؛ احترامًا لزملائه اﻷوروجويانين في أتلتيكو مدريد اﻹسباني، علمًا بأنه الهدف الثالث له في كأس العالم، بعد أن هزّ شِباك استراليا والأرجنتين من ركلتي جزاء.

بتلك النتيجة تنتظر فرنسا، بطلة العالم في 1998، المتأهل من مباراة البرازيل وبلجيكا، التي ستقام مساء اليوم، على ملعب “كازان أرينا”؛ لملاقاته في نصف نهائي البطولة، الثلاثاء المقبل.

وحقق أوسكار تاباريز، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، رقمًا قياسيًّا خلال المباراة، حيث خاض لقاءه رقم 20 في نهائيات كأس العالم، ليعادل رقم مدرب البرازيل السابق ماريو زاجالو، خلف اﻷلماني هيلموت شون، صاحب المباريات الأكثر مع منتخب واحد في المونديال، برصيد 25 مباراة مع منتخب الماكينات اﻷلمانية.

وفشِلت أوروجواي في مواصلة نتائجها المميزة أمام المنتخبات اﻷوروبية بكأس العالم، حيث فازت في آخِر أربع مباريات لها، وكانت آخِر خسارة لها أمام منتخب أوروبي 2- 3 أمام ألمانيا في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال جنوب أفريقيا 2010.

فيما حافظت فرنسا على سجلها الخالي من الهزائم أمام منتخبات أمريكا الجنوبية، حيث لم تهزم أمام القارة اللاتينية في مبارياتها التسع الأخيرة بكأس العالم، وكانت

آخر هزيمة 1- 2 أمام الأرجنتين في نسخة 1978.

وحقق الفرنسي كيليان مبابي إنجازًا جديدًا بمشاركته في المباراة، حيث خاض مباراته رقم 20 بقميص الديوك، ليصبح أصغر لاعب فرنسي يصل لهذا الرقم ببلوغه 19 عامًا و198 يومًا.

وكسر مبابي بهذا الإنجاز الرقمي ما وصل إليه مواطنه كريم بنزيما الذي وصل لمباراته الدولية 20 بقميص فرنسا ببلوغه 21 عامًا و54 يومًا، ونيكولاس أنيلكا “21 عامًا و207 أيام”، وبول بوجبا “21 عامًا و213 يومًا”، ويان مفيلا “21 عامًا و351 يومًا”، ورافائيل فاران “22 عامًا و43 يومًا”، وأخيرًا مانويل أموروزو “22 عامًا و77 يومًا”.