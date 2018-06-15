فرنسا تستجيب للإمارات وتدرس إزالة الألغام في الحديدة

رويترز قالت وزارة الدفاع الفرنسية اليوم الجمعة إن باريس تدرس تنفيذ عملية لإزالة الألغام للسماح بدخول ميناء الحديدة اليمني بمجرد اكتمال العملية العسكرية التي ينفذها التحالف الذي تقوده السعودية. وكان مسؤول إماراتي أبلغ رويترز أمس بأن فرنسا وافقت على تقديم الدعم في إزالة الألغام للعملية وإن معلومات ا

رويترز

قالت وزارة الدفاع الفرنسية اليوم الجمعة إن باريس تدرس تنفيذ عملية لإزالة الألغام للسماح بدخول ميناء الحديدة اليمني بمجرد اكتمال العملية العسكرية التي ينفذها التحالف الذي تقوده السعودية.

وكان مسؤول إماراتي أبلغ رويترز أمس بأن فرنسا وافقت على تقديم الدعم في إزالة الألغام للعملية وإن معلومات المخابرات الإماراتية تشير إلى أن مقاتلي الحوثي، الذين يسيطرون على المدينة، زرعوا ألغاما في الميناء.

وقالت وزارة إالدفاع الفرنسية إن باريس لا تنفذ في هذه المرحلة أي عمليات عسكرية في منطقة الحديدة وليست جزءا من التحالف الذي تقوده السعودية الذي بدأ هذا الأسبوع عملية للسيطرة على المدينة.