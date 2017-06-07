فرنسا تدعو قطر للتحلي بالشفافية والرد على أسئلة جيرانها

رويترز قالت فرنسا‭ ‬اليوم الأربعاء إن على قطر التحلي بالشفافية والرد على أسئلة جيرانها وذلك في تحذير للدوحة على ما يبدو بشأن خلافها مع بعض الدول العربية.كانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطعت يوم الاثنين علاقاتها بقطر التي شجبت الإجراء وقالت إنه يستند على أكاذيب تزعم دعم الدوحة لمتش

رويترز

قالت فرنسا‭ ‬اليوم الأربعاء إن على قطر التحلي بالشفافية والرد على أسئلة جيرانها وذلك في تحذير للدوحة على ما يبدو بشأن خلافها مع بعض الدول العربية.

كانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطعت يوم الاثنين علاقاتها بقطر التي شجبت الإجراء وقالت إنه يستند على أكاذيب تزعم دعم الدوحة لمتشددين إسلاميين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانيه للصحفيين في إفادة أسبوعية “ينبغي لقطر التحلي بالشفافية التامة والرد بدقة على الأسئلة التي وجهتها جيرانها. هذا ما تدعو إليه فرنسا”.

ومضى يقول “لا ننحاز لأي طرف. نحن بلد تربطنا صداقات بهذه الدول وعلاقاتنا معهم تاريخية وعميقة لذلك ندعو كل الأطراف إلى العودة للتواصل ولتحقيق ذلك ينبغي الرد على الأسئلة”.

جاءت تصريحات المتحدث ردا على سؤال عما إذا كانت باريس تعتقد أن قطر تدعم جماعات “إرهابية” وهو ما تنفيه قطر بشدة.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال في تصريحات بباريس، الثلاثاء، إنه ينبغي لقطر اتخاذ عدة خطوات ومنها إنهاء دعمها لحركة حماس الفلسطينية وجماعة الإخوان المسلمين من أجل استعادة العلاقات مع الدول العربية.

وتحافظ فرنسا على علاقات اقتصادية وعسكرية وثيقة مع دول الخليج العربية ومصر شملت بيع طائرات مقاتلة للقاهرة والدوحة في عهد حكومة الرئيس السابق فرانسوا أولوند.

واستغرقت باريس يوما كاملا تقريبا قبل أن تعلق على الأزمة التي نشبت يوم الاثنين واختارت اتخاذ موقف تستطيع من خلاله التحدث إلى جميع الأطراف.

وتحدث الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون إلى زعيمي الإمارات وقطر يوم الأربعاء.

كان ماكرون قال خلال حملته الانتخابية إنه سيهتم بما يتردد من اتهامات بأن السعودية وقطر تمولان متشددين إسلاميين.

وقال ماكرون إن من المهم الحفاظ على استقرار الخليج وإن باريس لن تتهاون في محاربة الإرهاب.

وقال المتحدث “توجد مصالح اقتصادية لشركاتنا في كل هذه الدول ومن المهم لفرنسا أن تظل في دائرة الشراكة مع كل هذه الدول.”