فرنسا تدعو إلى رفع الحصار عن القطريين

خالد بدر الدينأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم السبت، للصحفيين في الدوحة بعدما التقى بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى رفع العقوبات عن قطر قائلا: "تدعو فرنسا إلى رفع الإجراءات التي تؤثر على السكان في أسرع وقت ممكن، ولاسيما على العائلات التي تضم زوجين من جنسيتين مخ

خالد بدر الدين

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم السبت، للصحفيين في الدوحة بعدما التقى بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى رفع العقوبات عن قطر قائلا: “تدعو فرنسا إلى رفع الإجراءات التي تؤثر على السكان في أسرع وقت ممكن، ولاسيما على العائلات التي تضم زوجين من جنسيتين مختلفتين وتفرق شملها أو الطلاب”.

وذكرت وكالة رويترز أن فرنسا تدعو إلى رفع العقوبات التي تستهدف المواطنين القطريين بسرعة في محاولة منها لتهدئة خلاف مستمر منذ شهر بين قطر وأربع دول عربية بعد أن فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر عقوبات على قطر في الخامس من يونيو الماضى متهمة إياها بتمويل جماعات متطرفة، والتحالف مع إيران غير أن حكومة الدوحة تنفى هذه الاتهامات.

وأدلى جان إيف لو دريان بالتصريحات بعد ساعات من وصوله لقطر، كما أنه من المقرر أن يزور السعودية يوم السبت ثم الكويت والإمارات يوم غد الأحد.

وتأتى زيارة لو دريان عقب خطوات مماثلة اتخذتها قوى عالمية أخرى مثل الولايات المتحدة التي زار وزير خارجيتها ريكس تيلرسون المنطقة الأسبوع الماضي سعيا لحل الخلاف، كما زار مسئولون من بريطانيا وألمانيا المنطقة بهدف تهدئة الخلاف الذي تلعب الكويت أيضا دور الوساطة فيه.

وفي بيان مشترك بعد توقيع تيلرسون وآل ثاني مذكرة تفاهم يوم الثلاثاء الماضى بهدف مكافحة تمويل الإرهاب قالت الدول العربية الأربع إن العقوبات ستظل قائمة، كما أصرت على مطالبها الثلاثة عشر التي كانت قد قدمتها لقطر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم كشرط لرفع العقوبات.