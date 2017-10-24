فرنسا تخطط لبيع 12 طائرة رافال جديدة لمصر

أثناء زيارة الرئيسخالد بدر الدينقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير لراديو أوروبا 1، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا ستبحث صفقة محتملة لبيع 12 من طائرات رافال مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته باريس الأسبوع الجاري.وذكرت وكالة رويترز أن فرنسا توصلت وفقا لاتفاقات سابقة لعدد من

أثناء زيارة الرئيس





خالد بدر الدين

قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير لراديو أوروبا 1، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا ستبحث صفقة محتملة لبيع 12 من طائرات رافال مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته باريس الأسبوع الجاري.

وذكرت وكالة رويترز أن فرنسا توصلت وفقا لاتفاقات سابقة لعدد من الاتفاقات العسكرية الكبيرة مع مصر منها بيع 24 طائرة رافال قتالية وفرقاطة متعددة المهام وسفينتين حربيتين من طراز ميسترال في عقود قيمتها نحو ستة مليارات يورو.

وتضمن عقد طائرات رافال عام 2015 وهو أول عقد تصدير للطائرات خيار بيع 12 طائرة أخرى.

وقال لو مير عندما سأله راديو أوروبا 1 التعليق على تقارير بأن بيع 12 طائرة إضافية أمر مطروح على الطاولة ”إذا كان بالإمكان التوصل لعقود جديدة فسيكون ذلك أفضل كثيرا.

وسيبحث رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) ذلك اليوم مع الرئيس السيسي إلا أن وزارته تحجم عن الصفقة بسبب شروط الدفع التي طلبتها مصر و من الطبيعي أن تريد وزارة المالية الفرنسية التأكد من أن مصر ستكون قادرة على دفع ثمن طائراتها .

