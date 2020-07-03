فرنسا تحقق مع وزراء سابقين لتقصيرهم في مواجهة كورونا

أعلن المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولينز إجراء تحقيق قضائي ضد الوزراء السابقين إدوارد فيليب وأوليفييه فيران وأنييس بوزين، بشأن إدارتهما لأزمة جائحة كورونا، بحسب روسيا اليوم.

وأحيلت 9 شكاوى تتعلق بـ”الفشل في مكافحة كارثة” إلى النائب العام فرانسوا مولينز.

وقد وجهت هذه التهمة لـ”إدوارد فيليب بصفته رئيسًا للوزراء وقت الوقائع، وأنييس بوزين بصفتها وزيرة للتضامن، وأوليفييه فيران بصفته وزيرا للصحة في وقت الوقائع “.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة في بيان أن “رئيس الوزراء إدوارد فيليب قدم استقالة حكومته لإيمانويل ماكرون الذي قبلها”.