فرنسا تجري محادثات مع الإمارات للحصول على بدائل لمصادر الطاقة الروسية

كشف وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الأحد، أن بلاده تجري محادثات مع الإمارات العربية المتحدة بشأن إمدادات النفط والديزل، في الوقت الذي تسعى فيه للحصول على بدائل لمصادر الطاقة الروسية.

بدائل لمصادر الطاقة الروسية

الوزير لومير أشار أيضاً إلى أن فرنسا تخطط لتسريع الاستثمار في الانتقال إلى طاقة أنظف، مثل تسريع نشر مزارع الرياح البحرية، لتعزيز استقلال البلاد على صعيد الطاقة.

كما أفصح الوزير، خلال مقابلة مع تلفزيون “سي نيوز” وراديو “يوروب 1” ، أن بلاده تبحث عن بدائل لواردات الغاز أو الديزل من روسيا. مضيفاً: “على سبيل المثال، يمكن أن تكون الإمارات العربية المتحدة حلاً، مؤقتاً على الأقل، لاستبدال النفط والديزل الروسي، وهناك مناقشات بدأت بالفعل مع الإمارات”.

ووافق الاتحاد الأوروبي على حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا الأسبوع الماضي، والتي تضمّنت حظراً جزئياً على واردات النفط الروسية.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن واردات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي ستنخفض بنحو 92% بحلول نهاية العام كنتيجة لهذه العقوبات، وصرح أيضاً أنه يجب عدم استبعاد فرض حظر على الغاز الروسي.