فرنسا تتأهل للمونديال والسويد للملحق وهولندا تغيب

على المصرى حجز المنتخب الفرنسي، بطاقة التأهل المباشر لكأس العالم "روسيا 2018"، عن المجموعة الأولى بالتصفيات الأوروبية، بفوزه على ضيفه البيلاروسي 2-1.وستسجل النسخة القادمة للمونديال غياب هولندا، رغم فوزها بثنائية نظيفة في الجولة الاخيرة بالتصفيات على السويد، التي لا زالت آمالها قائمة في الت

على المصرى

حجز المنتخب الفرنسي، بطاقة التأهل المباشر لكأس العالم “روسيا 2018″، عن المجموعة الأولى بالتصفيات الأوروبية، بفوزه على ضيفه البيلاروسي 2-1.

وستسجل النسخة القادمة للمونديال غياب هولندا، رغم فوزها بثنائية نظيفة في الجولة الاخيرة بالتصفيات على السويد، التي لا زالت آمالها قائمة في التأهل بعد بلوغها للملحق الأوروبي.

على ملعب فرنسا، تقدم منتخب الديوك بهدفين لأنطوان جريزمان فى الدقيقة 27، وأوليفيه جيرو فى الدقيقة 33، قبل أن يقلص أنطون ساروكا الفارق في الدقيقة 44 للضيوف.

وأنهى المنتخب الفرنسي مشواره في التصفيات وفي جعبته 23 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن السويد وهولندا، لكن المنتخب السويدي ضمن المشاركة في الملحق، بتفوقه عن الطواحين الهولندية بفارق الأهداف واحتلاله المركز الثاني.

وأحرز المنتخب الهولندي ثنائية في الشوط الاول عن طريق جناحه آريين روبين فى الدقيقتين 16 و40، لكنه كان بحاجة لتسجيل خمسة أهداف أخرى لاقتناص المركز الثاني في المجموعة وبلوغ الملحق.

وفي مباراة تحصيل حاصل بالمجموعة، تعادل منتخب لوكسمبورج على أرضه مع بلغاريا بهدف لمثله.