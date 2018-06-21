فرنسا تتأهل لثمن نهائي المونديال وبيرو تودع

علي المصري حسم المنتخب الفرنسي تأهله إلى الدور الثاني، دور الستة عشر، لبطولة كأس العالم "روسيا 2018"، إثر تغلبه على منتخب بيرو 1- صفر، اليوم الخميس، على ملعب "إييكاترنبيرج أرينا" في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. وسجل النجم كيليان…

علي المصري





حسم المنتخب الفرنسي تأهله إلى الدور الثاني، دور الستة عشر، لبطولة كأس العالم “روسيا 2018″، إثر تغلبه على منتخب بيرو 1- صفر، اليوم الخميس، على ملعب “إييكاترنبيرج أرينا” في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.

وسجل النجم كيليان مبابي هدف الفوز للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 34، ليصبح أصغر لاعب يسجل لفرنسا في تاريخ المونديال، كما حافظ زميله حارس المرمى هوجو لوريس على شباكه نظيفة ، ليكون أفضل احتفال بالمباراة رقم 100 له بقميص المنتخب الفرنسي.

بهذا الفوز تأهل منتخب فرنسا لدور الستة عشر للمونديال، بعدما رفع رصيده للنقطة السادسة، وتصدر المجموعة الثالثة، فيما ودع منتخب بيرو البطولة، دون رصيد من النقاط وفي المركز الأخير بالمجموعة.

ويبقي الصراع بين الدنمارك، الساعية للتأهل إلى ثمن النهائي للمرة الأولى منذ 2002، صاحبة الأربع نقاط والمركز الثاني، مع أستراليا بنقطة واحدة والمركز الثالث، وتقام الجولة الأخيرة الثلاثاء المقبل، حيث تلعب أستراليا مع البيرو، والدنمارك مع فرنسا.

استراليا تحافظ علي آمال التأهل بتعادلها مع الدنمارك

وضمن الجولة والمجموعة نفسها تدخلت تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم مجدداً لصالح أستراليا، وأبقت على حظوظها بالتأهل إلى ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخها بعد 2006، بمنحها ركلة جزاء والتعادل مع الدنمارك 1- 1، في سامارا.

وبدت الدنمارك في طريقها إلى تحقيق فوزها الثاني في المونديال الروسي بعد تفوقها في الجولة الأولى على بيرو 1 – صفر، عندما سجلت الهدف الأول عبر نجمها كريستيان إريكسن في الدقيقة الـ7 من الشوط الأول الذي هيمنت بشكل مطلق على مجرياته.

إلا أن تقنية الفيديو تدخلت لمنح أستراليا التعادل في الدقيقة الـ38 من ركلة جزاء تقدم لها القائد ميلي يديناك وأدرك التعادل، بعدما تبيَّن أن يوسف بولسن لمس الكرة بيده داخل المنطقة.

وانقلبت الأدوار بعد الهدف؛ إذ فرضت أستراليا أفضليتها وحصلت على عدد كبير من الفرص، ولا سيما في الدقائق الأخيرة من المباراة، لكنها عجزت عن ترجمتها وتعويض هزيمته في الجولة الأولى أمام فرنسا 1- 2، في مباراة سجل فيها يدينياك الهدف الوحيد لبلاده من ركلة جزاء احتسبت أيضًا بعد الاستعانة بالفيديو.