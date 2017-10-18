فرنسا تبلغ مصر استعدادها توفير أقماح لها بجودة عالية

محمد مجدي أعلن السفير الفرنسي، في القاهرة استيفان روماتيه، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده توفير الأقماح بجودة عالية للسوق المصري. جاء ذلك خلال لقاء السفير مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية لبحث أوجه التعاون المشترك، وفق بيا

محمد مجدي

أعلن السفير الفرنسي، في القاهرة استيفان روماتيه، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده توفير الأقماح بجودة عالية للسوق المصري.

جاء ذلك خلال لقاء السفير مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية لبحث أوجه التعاون المشترك، وفق بيان للوزارة.

وحضر اللقاء رئيس الإتحاد التعاوني لتسويق الأقماح الفرنسة وممثل شركة التصدير الفرنسية والوفد المرافق له من السفارة الفرنسية بالقاهرة.

وقال المصيلحي، إن “اللقاء تطرق إلي العلاقات المشتركة بين البلدين حيث عرض الجانب الفرنسي استعداد بلاده توفير الأقماح بجودة عالية للسوقالمصري عن طريق المشاركة في المناقصات التي تجريها الهيئة العامة للسلع التموينية للشراء من البورصات العالمية بناء علي أسس تنافسية اقتصادية”.

وأضاف الوزير أن القاء تطرق إلى أهمية التنسيق في تطبيق الإجراءات المتبعة علي مستوي الاتحاد الأوروبي وما يماثلها من إجراءات في مصر لضمان سلامة الحاصلاتالزراعية والسلع الواردة والمصدرة من الجانبين.

وأكد الوزير على أهمية توضيح هذه الاجراءات لكافة المتعاملين في قطاع التصدير والإستيراد لتعظيم فرص التعاون بين البلدين.

ومن جانبه ووصف السفير الفرنسى اللقاء بـ”الودى”.

ولفت إلى أنه تم توجيه الدعوة لوزير التموين لزيارة سوق ” رانجيس” الفرنسى والذى يعد أكبر سوق للمنتجات الطازجة فى العالم، مؤكداً أن ‫فرنسا على استعداد لمساعدة مصر من أجل تحديث أسواقها المحلية.