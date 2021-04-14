فرنسا تبدأ التطعيم بلقاح كورونا تم تعليق استخدامه في أمريكا

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، الأربعاء أن فرنسا ستبدأ في استخدام لقاح شركة “جونسون أند جونسون” الأمريكية ضد فيروس كورونا المستجد .

و يتم رغم تعليق استخدامه في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الجارديان البريطانية.

وأوضح أتال في تصريحات للصحفيين -نقلتها صحيفة “الجارديان” البريطانية- أن فرنسا استقبلت أول شحنة من لقاح “جونسون أند جونسون” وتتألف من 200 ألف جرعة.

وأشار إلى أنها وصلت فرنسا في وقت مبكر من الأسبوع الجاري، ويتم حاليا فحصها من الخبراء في فرنسا.