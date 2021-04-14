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فرنسا تبدأ التطعيم بلقاح كورونا تم تعليق استخدامه في أمريكا

لقاح "جونسون أند جونسون" منعته أمريكا
المال - خاص 9:35 م, الأربعاء, 14 أبريل 21 9:35 م, الأربعاء, 14 أبريل 21

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أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، الأربعاء أن فرنسا ستبدأ في استخدام لقاح شركة “جونسون أند جونسون” الأمريكية ضد فيروس كورونا المستجد .

و يتم رغم تعليق استخدامه في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الجارديان البريطانية.

وأوضح أتال في تصريحات للصحفيين -نقلتها صحيفة “الجارديان” البريطانية- أن فرنسا استقبلت أول شحنة من لقاح “جونسون أند جونسون” وتتألف من 200 ألف جرعة.

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وأشار إلى أنها وصلت فرنسا في وقت مبكر من الأسبوع الجاري، ويتم حاليا فحصها من الخبراء في فرنسا.

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بقلم المال - خاص

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