فرنسا تؤكد للأونروا دعمه في مؤتمر المانحين منتصف مارس

المال - خاصأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم فرنسا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، عند استقباله المفوض العام للوكالة بيار كرينبول، وفق بيان للرئاسة الفرنسية الخميس.وأكد البيان الذي نقله موقع روسيا على أن من الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي لدعم الأونروا وتمكينها من تنفيذ برامجه

المال – خاص

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم فرنسا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، عند استقباله المفوض العام للوكالة بيار كرينبول، وفق بيان للرئاسة الفرنسية الخميس.

وأكد البيان الذي نقله موقع روسيا على أن من الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي لدعم الأونروا وتمكينها من تنفيذ برامجها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وأفاد البيان أن هذه هي الرسالة التي ستحملها فرنسا إلى مؤتمر المانحين في 15 مارس المقبل في روما.

وذكر البيان أن الأونروا التي تواجه مصاعب مالية تؤدي دورا ضروريا وأساسيا في تقديم العون إلى أكثر من 5 ملايين لاجىء فلسطيني.

هذا وشدد ماكرون على تصميم فرنسا على العمل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يمر كذلك عبر إيجاد حل عادل ودائم لقضية اللاجئين.

وحجبت الولايات المتحدة، في شهر يناير، نحو نصف من المساعدات التي تمنحها للفلسطينيين عبر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

