سيـــاســة

فرنسا.. اعتقال شخصين على صلة باعتداء مرسيليا

سكاي نيوز عربيةاعتقلت الشرطة الفرنسية رجلين يشتبه في صلتهما باعتداء مرسيليا مرسيليا الذي وقع أوائل أكتوبر الجاري وأسفر عن مقتل امرأتين.وكان  أحمد حناشي (29 عاما) وهو تونسي الجنسية قتل فتاتين طعنا في الأول من أكتوبر الجاري بمحطة القطارات في مارسيليا قبل أن تقتله الشرطة.وفي وقت سابق أعلن وز
12 أكتوبر، 2017 12 أكتوبر، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

سكاي نيوز عربية

اعتقلت الشرطة الفرنسية رجلين يشتبه في صلتهما باعتداء مرسيليا مرسيليا الذي وقع أوائل أكتوبر الجاري وأسفر عن مقتل امرأتين.

وكان  أحمد حناشي (29 عاما) وهو تونسي الجنسية قتل فتاتين طعنا في الأول من أكتوبر الجاري بمحطة القطارات في مارسيليا قبل أن تقتله الشرطة.

وفي وقت سابق أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب عن تغييرات إدارية على خلفية هذا الهجوم حيث سيتم تغيير محافظ منطقة الرون ومسؤول آخر بسبب خلل في الإفراج عن حناشي منفذ اعتداء مرسيليا.

وكانت الشرطة السويسرية قد أعلنت قبل أيام القبض على شخصين على صلة بعملية الطعن ومن المتوقع تسليمهما إلى فرنسا.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً