فرنسا.. اعتقال شخصين على صلة باعتداء مرسيليا

سكاي نيوز عربيةاعتقلت الشرطة الفرنسية رجلين يشتبه في صلتهما باعتداء مرسيليا مرسيليا الذي وقع أوائل أكتوبر الجاري وأسفر عن مقتل امرأتين.وكان أحمد حناشي (29 عاما) وهو تونسي الجنسية قتل فتاتين طعنا في الأول من أكتوبر الجاري بمحطة القطارات في مارسيليا قبل أن تقتله الشرطة.وفي وقت سابق أعلن وز

سكاي نيوز عربية

اعتقلت الشرطة الفرنسية رجلين يشتبه في صلتهما باعتداء مرسيليا مرسيليا الذي وقع أوائل أكتوبر الجاري وأسفر عن مقتل امرأتين.

وكان أحمد حناشي (29 عاما) وهو تونسي الجنسية قتل فتاتين طعنا في الأول من أكتوبر الجاري بمحطة القطارات في مارسيليا قبل أن تقتله الشرطة.

وفي وقت سابق أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب عن تغييرات إدارية على خلفية هذا الهجوم حيث سيتم تغيير محافظ منطقة الرون ومسؤول آخر بسبب خلل في الإفراج عن حناشي منفذ اعتداء مرسيليا.

وكانت الشرطة السويسرية قد أعلنت قبل أيام القبض على شخصين على صلة بعملية الطعن ومن المتوقع تسليمهما إلى فرنسا.