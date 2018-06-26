فرنسا أمام الدنمارك للحفاظ على الصدارة ومباراة متكافئة بين أستراليا وبيرو

على المصرى يلتقي المنتخب الفرنسي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الدنماركي لوجينكى، بينما تلعب أستراليا مع بيرو على ملعب فيشت الأوليمبى، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة، للمجموعة الثالثة لكأس العالم "روسيا 2018".وتحتل فرنسا، صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد ستة نقاط، وخلفها فى المركز الثانى ا

على المصرى

يلتقي المنتخب الفرنسي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الدنماركي لوجينكى، بينما تلعب أستراليا مع بيرو على ملعب فيشت الأوليمبى، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة، للمجموعة الثالثة لكأس العالم “روسيا 2018”.

وتحتل فرنسا، صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد ستة نقاط، وخلفها فى المركز الثانى الدنمارك برصيد أربعة نقاط ، ثم أستراليا فى المركز الثالث بنقطة واحدة، وبيرو في ذيل الترتيب، بلا رصيد، وودعت البطولة رسميا.

وتأهلت فرنسا رسميا للدور التالي، ويبقى الصراع مشتدا بين الدنمارك وأستراليا، على البطاقة الثانية من المجموعة، ويحتاج منتخب الديوك الفرنسية لتفادي الخسارة، للحفاظ على صدارة المجموعة، فالتعادل على الأقل، سيرفع رصيدها إلى سبعة نقاط.

أما الدنمارك، تعتبر الأقرب للتأهل لثمن النهائي، حيث أنها تحتاج لنقطة واحدة على الأقل لضمان ذلك، حيث سيرتفع رصيدها إلى خمسة نقاط، وبالتالي لن تؤثر نتيجة المباراة الثانية بالمجموعة على ترتيبها.

وفي حالة خسارة الدنمارك أمام فرنسا، فإنها ستتأهل، إذا انتهت المباراة الأخرى بالتعادل أو فوز بيرو، أما فوز أستراليا، سيرفع رصيدها إلى أربع نقاط، وحال فوز أستراليا، وخسارة الدنمارك، سيتم اللجوء لفارق الأهداف، وسجلت الدنمارك، هدفين وتلقت هدفا واحدا، بينما اهتزت شباك أستراليا، 3 مرات، وسجلت هدفين فقط.