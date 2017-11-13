فرنا تغرد منفردة على عرش الملاكي B

المال -خاص: استحوذت هيونداي فرنا على 51.5% من مبيعات السيارات الملاكي الصغيرة (فئة B) البالغة 9005 وحدة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري؛ لتتصدر قائمة سيارات الفئة الأكثر مبيعًا خلال هذه الفترة بفارق كبير عن أقرب المنافسين. وفي المرتبة الثانية؛ حلت شيفروليه أفيو بحصة سوقية 16% وتب

المال -خاص:

استحوذت هيونداي فرنا على 51.5% من مبيعات السيارات الملاكي الصغيرة (فئة B) البالغة 9005 وحدة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري؛ لتتصدر قائمة سيارات الفئة الأكثر مبيعًا خلال هذه الفترة بفارق كبير عن أقرب المنافسين.

وفي المرتبة الثانية؛ حلت شيفروليه أفيو بحصة سوقية 16% وتبعتها شقيقتها لانوس بنسبة 9.5% ثم هيونداي أكسنت بواقع 8.1% ورينو لوجان بواقع 6.2%.

وكانت لوجان تقبع في المركز السابع حتى نهاية أغسطس الماضي؛ لكنها تمكنت من التقدم بواقع مركزين خلال سبتمبر 2017؛ مستفيدة بالاعفاءات الجمركية التي تحصل عليها رينو عبر توريد سياراتها من السوق المغربية إلى مصر؛ كما يقول عبد الهادي حسن رئيس الأمراء للسيارات.

وفي المرتبة السادسة على قائمة سيارات الفئة؛ حلت وكيا ريو بنسبة تقارب 2.5% ثم هيونداي سولاريس بواقع 2.4% وأوبل كورسا بواقع 0.9%، وتويوتا ياريس بواقع 0.8% ثم مازدا 2 بحصة سوقية 0,7% وسوزوكي سويفت بنسبة 0.6%.

واستحوذت السيارات الأخرى مجتمعة على نحو 1%.

والجدير بالذكر أن مبيعات السيارات الملاكي الصغيرة فئة B قد تراجعت خلال الشهور التسعة الأولى من 2017 إلى 9 آلاف وحدة فقط مقابل 22.6 ألف خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بانخفاض 13.6 ألف سيارة؛ بنسبة تراجع 60%.

ويقول عبد الهادي حسن مدير الأمراء للسيارات إن السوق المحلية تشهد خللا في المنافسة لصالح مصانع التجميع؛ التي تتمتع بالحماية الجمركية من خلال تحصيل رسوم كاملة على السيارات المستوردة مقابل الإعفاءات التي تحصل عليها للمكونات؛ مما يعطي الطرازات المجمعة محليا ميزة للتفوق على السيارات المستوردة.

ويفسر ذلك احتلال 3 طرازات مجمعة محليا المراكز الثلاثة الأولى على قائمة أكثر طرازات الفئة مبيعا خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2017.