فرنا تسترد صدارة الملاكي من صني

أحمد شوقينجحت هيونداي فرنا في استرداد صدارة سوق الملاكي من منافستها نيسان صني، بعد أن فقدته، خلال العام الماضي، نتيجة تراجع مبيعاتها.جاء ذلك بعد وصول مبيعات هيونداي فرنا إلى 1086 سيارة خلال يناير 2018، لتكون بذلك السيارة الملاكي الأكثر مبيعًا بالسوق المحلية، فيما جاءت نيسان صني في المرتبة

أحمد شوقي





نجحت هيونداي فرنا في استرداد صدارة سوق الملاكي من منافستها نيسان صني، بعد أن فقدته، خلال العام الماضي، نتيجة تراجع مبيعاتها.

جاء ذلك بعد وصول مبيعات هيونداي فرنا إلى 1086 سيارة خلال يناير 2018، لتكون بذلك السيارة الملاكي الأكثر مبيعًا بالسوق المحلية، فيما جاءت نيسان صني في المرتبة الثانية بمبيعات 968 وحدة.

كانت فرنا قد فقدت صدارة قطاع الملاكي خلال الربع الأخير من 2016 لصالح نيسان صني، التي استمرت صدارتها خلال 2017 مسجلة مبيعات إجمالية خلال العام وصلت إلى 10.7 ألف وحدة، مقابل 7.5 ألف لهيونداي فرنا التي كانت في المركز الثاني.

وفيما يلي عرض لقائمة السيارات الملاكي العشر الأكثر مبيعًا خلال يناير 2018 ومبيعاتها المسجلة: