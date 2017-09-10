فرنا تستحوذ على نصيب الأسد من الملاكي B

خاصرفعت هيونداي فرنا حصتها السوقية من مبيعات السيارات الصغيرة (فئة B) إلى 51.1% من المبيعات الإجمالية البالغة 5734 وحدة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري؛ لتتصدر قائمة سيارات الفئة الأكثر مبيعًا خلال هذه الفترة.يأتي ذلك رغم تراجع مبيعات فرنا خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري إلى

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رفعت هيونداي فرنا حصتها السوقية من مبيعات السيارات الصغيرة (فئة B) إلى 51.1% من المبيعات الإجمالية البالغة 5734 وحدة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري؛ لتتصدر قائمة سيارات الفئة الأكثر مبيعًا خلال هذه الفترة.

يأتي ذلك رغم تراجع مبيعات فرنا خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري إلى 3045 سيارة مقابل 8092 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بتراجع 5047 وحدة بنسبة انخفاض 92.4%.



وفي المرتبة الثانية؛ حلت شيفروليه أفيو بحصة سوقية 15,8% وتبعتها شقيقتها لانوس بنسبة 11% ثم هيونداي أكسنت بواقع 8.6% وكيا ريو بنسبة 2.8%.

وفي المرتبة السادسة؛ حلت هيونداي سولاريس بواقع 2.7% ثم رينو لوجان بواقع 1.8% وأوبل كورسا بواقع 1%، وسوزوكي سويفت مازدا 2 بحصة سوقية 0,9% لكل منهما ثم تويوتا ياريس الهاتشباك بحصة سوقية 0.8%. واستحوذت السيارات الأخرى مجتمعة على نحو 0,7%.

والجدير بالذكر أن مبيعات السيارات الملاكي الصغيرة فئة B قد تراجعت خلال الشهور السبعة الأولى من 2017 إلى 5.7 ألف سيارة مقابل 17.7 ألف خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بانخفاض 8 آلاف سيارة؛ بنسبة تراجع 45%.