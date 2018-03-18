سيــارات

فرنا تتقدم على حساب لانوس بمبيعات يناير الماضي

المال خاصاقتنصت هيونداي فرنا نحو 80% من مبيعات الملاكي صغيرة الحجم B خلال يناير الماضي، والبالغة 1490 وحدة، لتتصدر قائمة سيارات الفئة الأكثر مبيعا مقابل 30% من مبيعات يناير 2017، والتي بلغت 567 سيارة، حيث كانت السيارة في المركز الثاني.جاء ذلك على حساب شيفروليه لانوس التي كانت تتصدر الفئة خلال ين
8:23 م, الأحد, 18 مارس 18 8:23 م, الأحد, 18 مارس 18

شارك الخبر مع أصدقائك

المال خاص

اقتنصت هيونداي فرنا نحو 80% من مبيعات الملاكي صغيرة الحجم B خلال يناير الماضي، والبالغة 1490 وحدة، لتتصدر قائمة سيارات الفئة الأكثر مبيعا مقابل 30% من مبيعات يناير 2017، والتي بلغت 567 سيارة، حيث كانت السيارة في المركز الثاني.

جاء ذلك على حساب شيفروليه لانوس التي كانت تتصدر الفئة خلال يناير 2017 بحصة سوقية 32.1% لكنها تراجعت خلال يناير الماضي إلى المركز الثالث بحصة سوقية 6.2 % فقط، فيما جاءت رينو لوجان في المركز الثاني بحصة سوقية 9.5%.

ووفق أداء يناير 2018 تأخرت هيونداي أكسنت إلى المركز الرابع بدلًا من الثالث بحصة سوقية 4.9% مقابل 6.2%.

ويوضح الجدول التالي التطورات في الحصص السوقية لمختلف سيارات الملاكي B وتغيرات الترتيب.

السيارة

يناير 2018

يناير 2017

الحصة السوقية %

الترتيب

الحصة السوقية %

الترتيب

هيونداي فرنا

72.9

1

30

2

رينو لوجان

9.5

2

شيفروليه لانوس

6.2

3

32.1

1

هيونداي أكسنت

5.3

4

9

3

شيفروليه أفيو

4.9

5

6.2

5

تويوتا ياريس هاتشباك

0.5

6

1.1

10

سوزوكي سياز

0.3

7

1.2

9

سوزوكي سويفت درايز

0.1

8

هيونداي سولاريس

0.1

9

6.9

4

تويوتا ياريس سيدان

0.1

10

سوزوكي بالينو

0.1

11

كيا ريو

5.3

6

سوزوكي سويفت هاتشباك

3.9

7

أوبل كورسا

2.6

8

مازدا M2

0.5

11

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً