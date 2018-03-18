فرنا تتقدم على حساب لانوس بمبيعات يناير الماضي

المال خاصاقتنصت هيونداي فرنا نحو 80% من مبيعات الملاكي صغيرة الحجم B خلال يناير الماضي، والبالغة 1490 وحدة، لتتصدر قائمة سيارات الفئة الأكثر مبيعا مقابل 30% من مبيعات يناير 2017، والتي بلغت 567 سيارة، حيث كانت السيارة في المركز الثاني.جاء ذلك على حساب شيفروليه لانوس التي كانت تتصدر الفئة خلال ين

المال خاص

اقتنصت هيونداي فرنا نحو 80% من مبيعات الملاكي صغيرة الحجم B خلال يناير الماضي، والبالغة 1490 وحدة، لتتصدر قائمة سيارات الفئة الأكثر مبيعا مقابل 30% من مبيعات يناير 2017، والتي بلغت 567 سيارة، حيث كانت السيارة في المركز الثاني.

جاء ذلك على حساب شيفروليه لانوس التي كانت تتصدر الفئة خلال يناير 2017 بحصة سوقية 32.1% لكنها تراجعت خلال يناير الماضي إلى المركز الثالث بحصة سوقية 6.2 % فقط، فيما جاءت رينو لوجان في المركز الثاني بحصة سوقية 9.5%.

ووفق أداء يناير 2018 تأخرت هيونداي أكسنت إلى المركز الرابع بدلًا من الثالث بحصة سوقية 4.9% مقابل 6.2%.

ويوضح الجدول التالي التطورات في الحصص السوقية لمختلف سيارات الملاكي B وتغيرات الترتيب.



