فرنا تتقدم على حساب لانوس بمبيعات يناير الماضي

المال خاص
اقتنصت هيونداي فرنا نحو 80% من مبيعات الملاكي صغيرة الحجم B خلال يناير الماضي، والبالغة 1490 وحدة، لتتصدر قائمة سيارات الفئة الأكثر مبيعا مقابل 30% من مبيعات يناير 2017، والتي بلغت 567 سيارة، حيث كانت السيارة في المركز الثاني.
جاء ذلك على حساب شيفروليه لانوس التي كانت تتصدر الفئة خلال يناير 2017 بحصة سوقية 32.1% لكنها تراجعت خلال يناير الماضي إلى المركز الثالث بحصة سوقية 6.2 % فقط، فيما جاءت رينو لوجان في المركز الثاني بحصة سوقية 9.5%.
ووفق أداء يناير 2018 تأخرت هيونداي أكسنت إلى المركز الرابع بدلًا من الثالث بحصة سوقية 4.9% مقابل 6.2%.
ويوضح الجدول التالي التطورات في الحصص السوقية لمختلف سيارات الملاكي B وتغيرات الترتيب.
السيارة
يناير 2018
يناير 2017
الحصة السوقية %
الترتيب
الحصة السوقية %
الترتيب
هيونداي فرنا
72.9
1
30
2
رينو لوجان
9.5
2
–
–
شيفروليه لانوس
6.2
3
32.1
1
هيونداي أكسنت
5.3
4
9
3
شيفروليه أفيو
4.9
5
6.2
5
تويوتا ياريس هاتشباك
0.5
6
1.1
10
سوزوكي سياز
0.3
7
1.2
9
سوزوكي سويفت درايز
0.1
8
–
–
هيونداي سولاريس
0.1
9
6.9
4
تويوتا ياريس سيدان
0.1
10
–
–
سوزوكي بالينو
0.1
11
–
–
كيا ريو
–
–
5.3
6
سوزوكي سويفت هاتشباك
–
–
3.9
7
أوبل كورسا
–
–
2.6
8
مازدا M2
–
–
0.5
11