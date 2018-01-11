فرنا تتصدر شريحة الملاكي B

المال خاصعززت هيونداي فرنا صدارتها لشريحة السيارات الملاكي الصغيرة (فئة B) باستحواذها على حصة سوقية وصلت إلى 55% بنهاية نوفمبر 2017 مقارنة بـ 51.5% بنهاية سبتمبر السابق؛ لتحتفظ السيارة المجمعة محليا بالمركز الأول بفارق كبير عن أقرب المنافسين.يذكر أن مبيعات الفئة قد بلغت 11.9 ألف سيارة خلال الشهو

المال خاص

عززت هيونداي فرنا صدارتها لشريحة السيارات الملاكي الصغيرة (فئة B) باستحواذها على حصة سوقية وصلت إلى 55% بنهاية نوفمبر 2017 مقارنة بـ 51.5% بنهاية سبتمبر السابق؛ لتحتفظ السيارة المجمعة محليا بالمركز الأول بفارق كبير عن أقرب المنافسين.

يذكر أن مبيعات الفئة قد بلغت 11.9 ألف سيارة خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من 2017؛ مقابل 26.6 ألف خلال الفترة ذاتها من 2016؛ بتراجع 14.7 الف سيارة بنسبة انخفاض 55.3%.

وفي المرتبة الثانية؛ حلت شيفروليه أفيو بحصة سوقية 13.5% وتبعتها شقيقتها لانوس بنسبة 12.6% ثم هيونداي أكسنت بواقع 10.2% وهيونداي سولاريس بواقع 6.8%.

وفي المرتبة السادسة على قائمة سيارات الفئة؛ حلت رينو لوجان بنسبة 3.4% ثم كيا ريو بنسبة 3.1% وفيات بونتو بواقع 2.2% وأوبل كورسا بـ 1.4%، ومازدا 2 بحصة سوقية 1% ثم ميتسوبيشي أتراج بنسبة 0.8%. واستحوذت السيارات الأخرى مجتمعة على نحو 3.8% من مبيعات الفئة.

وقد أسهم في تعزيز الحصة السوقية لهيونداي فرنا تمكن الوكيل شركي جي بي أوتو غبور من زيادة المعروض من السيارة عبر ضخ كميات إضافية لتلبية قوائم الحجز التي ظهرت خلال الربع الأخير من 2017 بسبب تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع على خلفية نقص مكونات الإنتاج؛ وفقا لمصدر بالشركة.

وأشار إلى أن “غبور أوتو” عززت المعروض من السيارة خلال الفترة الماضية لكن لا زال هناك عجز ببعض فئات “فرنا” متوقعا سد الخلل خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ مع إقدام الشركة على توريد دفعة جديدة من السيارات بعد 20 يناير الجاري.