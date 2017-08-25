فرق اليوروباليج تنتظر قرعة دور المجموعات اليوم بموناكو

- بمشاركة 48 ناديا يتم تقسيمها علي 12 مجموعةعلي المصريتقام ظهر اليوم الجمعة، قرعة دور المجموعات للدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، في إمارة موناكو الفرنسية، بمشاركة 48 ناديا، سيتم تقسيمها علي 12 مجموعة، علي أن يتأهل أوائل وثواني المجموعات إلى دور الـ32، مع ثوالث مجموعات دوري أبطال أوروبا الثمانية.

– بمشاركة 48 ناديا يتم تقسيمها علي 12 مجموعة





علي المصري

تقام ظهر اليوم الجمعة، قرعة دور المجموعات للدوري الأوروبي “يوروبا ليج”، في إمارة موناكو الفرنسية، بمشاركة 48 ناديا، سيتم تقسيمها علي 12 مجموعة، علي أن يتأهل أوائل وثواني المجموعات إلى دور الـ32، مع ثوالث مجموعات دوري أبطال أوروبا الثمانية.

وتأهل 16 فريقا مباشرة للمجموعات، و22 فريقا تأهلوا من الأدوار التمهيدية، بجانب 10 فرق قادمة من دوري أبطال أوروبا بعد خسارتها في الدور التمهيدي الثالث، ولن تضم أي مجموعة من المجموعات الـ12 فريقين من نفس الدولة.

وستلعب مباريات الجولة الأولى يوم 14 سبتمبر، والثانية 28 سبتمبر، والثالثة 19 أكتوبر، والرابعة 2 نوفمبر، والخامسة 23 نوفمبر، والسادسة 7 ديسمبر، وستقام المباراة النهائية يوم 16 مايو 2018، على ملعب “بارك أولمبيك ليون” في فرنسا.

وقام الاتحاد الأوروبي، بتقسيم الفرق إلي أربعة مستويات، هي:

– الأول: أرسنال الإنجليزي وزينيت الروسي وليون الفرنسي ودينامو كييف الأوكراني وفياريال وأتلتيك بلباو الإسبانيين ولاتسيو وميلان الإيطاليين وفيكتوريا بلزن التشيكي وسالزبورج النمساوي وكوبنهاجن الدنماركي وبراجا البرتغالي.

– الثاني: ستيوا بوخارست الروماني ولودوجوريتس البلغاري وباتي بوريسوف البيلاروسي وإيفرتون الإنجليزي ويانج بويز السويسري ومارسيليا الفرنسي وريال سوسييداد الإسباني ومكابي تل أبيب الإسرائيلي ولوكوموتيف موسكو الروسي وأوستريا فيينا النمساوي و هيرتا برلين الألماني ونيس الفرنسي.

– الثالث: أستانا الكازاخستاني وبارتيزان الصربي وهوفنهايم وكولن الألمانيين وريجيكا الكرواتي وفيتوريا البرتغالي وأتالانتا الإيطالي وزولته البلجيكي وزوريا الأوكراني وروزينبرج النرويجي وشيريف المولدوفي وهابويل بئر سبع الإسرائيلي.

– الرابع: أبولون ليماسول القبرصي وباساكيشهير وكونياسبور التركيين وفيتيسه الهولندي وسلافيا براج وزلين التشيكيين وكرفينا زيفيزدا الصربي وسكيندربو الألباني وأيك اليوناني ولوجانو السويسري وفاردار المقدوني وأوستيرند السويدي.