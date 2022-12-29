فرق المتحدون للدراجات النارية السعودي يصل ميناء سفاجا اليوم

استقبل ميناء سفاجا البحري – أحد الموانيء التابعة لهيئة موانيء البحر الأحمر – مجموعة فرق المتحدون للدراجات النارية بالمملكة العربية السعودية والوطن العربي للترويج للمعرض الرياضي العالمي بالتنسيق مع فريق الميجا المصري ( متطوعي وزارة الشباب والرياضة للدرجات النارية ) .
وذيأتى ذلك في إطار أستعدادات مصر لإستضافة المعرض الرياضي العالمي على مستوى الشرق الأوسط وافريقيا ( Expo sports 2023 ) خلال يناير 2023، بمركز المنارة للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي
وشدد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على سرعة وسهولة انهاء الاجراءات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى لإظهار الميناء بالمظهر المشرف .
ووفقا لتعليمات وزير النقل الفريق كامل الوزير بتفعيل دور قطاعات وزارة النقل في المشاركة المجتمعية والنشاطات العامة تم تقديم كافة التسهيلات للفرق بالتنسيق بين ادارة الميناء ومديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر