الإسكندرية

فرق الطوارئ ترفع مياه الأمطار بمداخل مدينة مرسى مطروح

بمدخل المدينة الشرقي بالطريق الدولي حتى الكيلو 4
معتز محمود 2:27 م, الأربعاء, 26 يناير 22 2:27 م, الأربعاء, 26 يناير 22

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تابع رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ميدانيا أعمال فرق الطوارئ لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بمدخل المدينة الشرقي بالطريق الدولي حتى الكيلو 4 من خلال معدات وسيارات مجلس المدينة بادارة تحسين البيئة المسئوله عن التعامل مع الطقس الغير مستقر وحالات الطوارئ .

تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح أن جهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة مستمرة بالتعامل مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز منذ الصباح تيسيراً علي المواطنين، وذلك في اطار تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لسرعة التعامل الفوري مع المياه .

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وأوضح جاب الله بانه يتم التنسيق مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الأمطار من الحماية المدنية والمرور والموارد المائية والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي ، وذلك ضمن جهود اليومية للمدينة .

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ووجه رئيس المدينة لإدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القري بضرورة استعداد كافة المعدات والسيارات الخاصة للتعامل برفع تجمعات مياه الامطار بنطاق الاحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغرباً ، في حالة الطقس الغير مستقر طبقا لتقارير هيئة الارصاد الجوية .


وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على رقم 0464933158 / 0464935266 .

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بقلم معتز محمود

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