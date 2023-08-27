فرق الدوري السعودي قد تشارك في دوري أبطال أوروبا

قد تشارك فرق الدوري السعودي في دوري أبطال أوروبا ، إذ تبدي السعودية اهتماما بالنقاشات الدائرة حول المشاركة في البطولة التي تعد أهم بطولة لأندية كرة القدم في أوروبا، فيما تنفق المملكة مئات الملايين من الدولارات لجذب أفضل اللاعبين في العالم، وإحداث تغيير جذري في اللعبة.

بحسب وكالة بلومبرج قال كارلو نهرا، الرئيس التنفيذي للعمليات في الدوري السعودي للمحترفين: “نحاول أن نكون مختلفين، لذا؛ فإنَّ أي نوع من التغيير أو التطوير الذي يمكن إدخاله على الدوري سيكون محلَ ترحيب”.

الاشتراك في دوري أبطال أوروبا

وأضاف أن الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) ما يزال ملتزما تماما بالمشاركة في دوري أبطال آسيا، المنافسة الأولى لأندية القارة، موضحاً أن أي محادثات بخصوص انضمام فرق الدوري السعودي إلى دوري أبطال أوروبا ستكون على الأرجح بين منظّمها، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأنفقت الأندية السعودية نحو 650 مليون دولار في الأشهر القليلة الماضية على ضم لاعبين من بينهم كريم بنزيمة من “ريال مدريد”، ونيمار البرازيلي من “باريس سان جيرمان”، وجوردان هندرسون قائد “ليفربول”.

حاولت المملكة جذب الأرجنتيني ليونيل ميسي بحزمة رواتب ضخمة، لكنه اختار الانضمام إلى “إنتر ميامي” في الولايات المتحدة بدلاً من ذلك.

أفادت تقارير حديثة أن نادي “اتحاد جدة” السعودي يرغب في شراء النجم المصري محمد صلاح.

140 دولة تنقل الدوري السعودي

قال نهرا، الذي عمل سابقاً في شركة “وورلد ريسلينغ إنترتينمنت”: “نفعل كل ما يلزم لجلب هؤلاء اللاعبين إلى السعودية. وهذا لا يعني أن هذه ميزانية مفتوحة. لكن لا يمكننا تقييد أنفسنا إذا أردنا جلب بعض أفضل المواهب إلى هنا. علينا أن ندفع الأسعار الجارية لإحضارهم إلى هنا”.

فيما يتعلق بتحقيق الربحية ما تزال قدرة الدوري السعودي محدودة في هذا الإطار مقارنة بكبريات بطولات كرة القدم في العالم. لكن شراء مثل هؤلاء اللاعبين البارزين يسلط الضوء على الطموحات الكبرى للمملكة بينما تتطلع إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط فحسب، من خلال ضخ استثمارات ضخمة في كل شيء من الرياضة إلى المدن الجديدة والسيارات الكهربائية.

بذل الدوري السعودي للمحترفين جهوداً كبيرةً العام الماضي لجذب المزيد من الرعاة وتوقيع صفقات بث مع شركات إعلامية دولية. قال نهرا إن مبارياته تُبث الآن في نحو 140 دولة، وزادت إيرادات البث 650% منذ انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو من “مانشستر يونايتد” أواخر العام الماضي.

أضاف: أنها “ليست عائدات ضخمة لتمويل جميع الأنشطة التي لدينا، لكنها بالتأكيد حراك مهم”.

فرص نمو الدوري السعودي للمحترفين

نمو الدوري السعودي للمحترفين عملية طويلة الأمد، ولا يوجد جدول زمني محدد فيما يتعلق بالرغبة في الوصول إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات، لتبدأ بعدها مسيرة تحقيق الربحية.

قال نهرا: “تعزيز القيمة المؤسسية للدوري والأندية هو بالتأكيد في صميم ما نقوم به”. وأضاف: “إذا كان ذلك يجعل الأندية والدوري أصولاً قابلة للاستثمار؛ فسنكون حينها قد حققنا الهدف”.