فرقة 2CELLOS العالمية تحيي حفلا في البحر الأحمر لتنشيط السياحة

تستضيف شركة “أبو سومة” للتنمية السياحية المطورة لمنطقة سوما باي، الحفل الكبير للفرقة العالمية 2CELLOS في منتجع سوما باي – البحر الأحمر وذلك خلال جولة لوكا سوليتش وستيبان خاوسر معًا كفرقة واحدة.

يقام الحفل تماشيًا مع خطة الحكومة الطموحة للتنشيط والترويج للبحر الأحمر كواحدة من أهم مناطق الجذب السياحي في مصر، وجذب الاستثمار في مجال السياحة، وكذلك تسليط الضوء على ضرورة الاهتمام بالفعاليات الفنية والموسيقية.

وأعلنت شركة أبو سومة للتنمية السياحية عن استضافة هذا الحدث الفريد من نوعه خلال فعاليات مؤتمر صحفي، بحضور المهندس إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية، وأشرف السيسي، مدير إدارة الفندقة بشركة أبو سومة للتنمية السياحية، وأحمد عبيد، رئيس مجلس إدارة شركة آر إم سي، وعماد صليبي مدير عام الفعاليات وممثل مجموعة MBC.

وقال المهندس إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية المطورة لمنطقة سوما باي، إن هذا الحفل يُقام بالتعاون مع أبرز شركات التنظيم التي دائمًا ما تحرص على تقديم كل ما هو جديد وطرح الأفكار المبتكرة التي تلقى نجاحًا وإقبالاً كبيرًا من مختلف فئات الجماهير؛ يأتي هذا بالتوازي مع استراتيجية سوما باي التي تهدف إلى إقامة الأنشطة التي تعزز من تنشيط السياحة، وجذب السياح من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بجمال مصر.

ومن جانبه، قال أحمد عبيد، رئيس مجلس إدارة شركة آر إم سي، نسعى من خلال تنظيم وإقامة مثل هذه الحفلات الفنية في مصر إلى المساهمة في الترويج للسياحة الفنية، وإعطاء صورة إيجابية للعالم عن مصر، ونفتخر بالتعاون مع الشركاء والرعاة لتنظيم فعاليات من شأنها دعم خطة الحكومة الطموحة لتنشيط السياحة.

وفي السياق ذاته، قال عماد صليبي مدير عام فعاليات مجموعة MBC: “نفخر بتنظيم حفلاً عالميًا في مصر ودبي للفرقة العالمية 2CELLOS، كما نحرص في مجموعة MBC على استمرار إقامة الحفلات ذات القيمة الفنية المميزة، ونتطلع إلى تنظيم المزيد من الحفلات الكبرى خلال الفترات المُقبلة مع شركة آر إم سي، والمساهمة في الترويج للأحداث الفنية والثقافية”.

وفرقة 2CELLOS هي فرقة كرواتية لعزف موسيقى الروك على آلة التشيللو، مكونة من عازفين هما: السلوفيني لوكا شوليتش والكرواتي استبيان خاوسر.