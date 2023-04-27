فرقة مطروح للفنون الشعبية تشارك في احتفالات تحرير سيناء

شاركت فرقة مطروح للفنون الشعبية في احتفالات تحرير سيناء والعيد القومي لمحافظة شمال سيناء وتقديم عدد من العروض الفنية خلال أوبريت أفراح العريش وسيناء، بحضور الدكتورة نفين الكيلاني وزيرة الثقافة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
كما حضر الاحتفالية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ سيناء ، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئه العامة لقصور الثقافة.
وذلك خلال فعاليات الأوبريت الاستعراضي الغنائي أفراح العريش وسيناء الذي أقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة العريش وقدم الحفل الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.
وشاركت فرقة مطروح للفنون الشعبية في أوبريت أفراح العريش وسيناء مع فرق سوهاج والشرقية وأسوان والحرية الإسكندرية.