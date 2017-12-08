فرقة مسرح الشباب.. نشاط مكثف الفترة المقبلة

سلوى عثمان تستعد فرقة مسرح الشباب، التابعة للبيت الفني للمسرح، لعمل بروفات وتحضيرات للعديد من العروض المسرحية التي تم الموافقة عليها لتقدم على مسرح الدولة من إنتاج الفرقة، ومنها عرض "أحوال شخصية" من تأليف ميسرة صلاح الدين، وإخراج أشرف حسنى، وعرض "رقصة حياة" من إخراج كريم مغادرة.

سلوى عثمان





تستعد فرقة مسرح الشباب، التابعة للبيت الفني للمسرح، لعمل بروفات وتحضيرات للعديد من العروض المسرحية التي تم الموافقة عليها لتقدم على مسرح الدولة من إنتاج الفرقة، ومنها عرض “أحوال شخصية” من تأليف ميسرة صلاح الدين، وإخراج أشرف حسنى، وعرض “رقصة حياة” من إخراج كريم مغادرة.

ومن العروض الأخرى التي تعمل الفرقة على إنتاجها “أفراح القبة” للكاتب الكبير نجيب محفوظ، وإخراج محمد يوسف، وعرض “الدنيا رواية هزلية” من تأليف توفيق الحكيم، إخراج أحمد شوقى عبد الرءوف، و”ترنيمة الفلاح الفصيح” تأليف محمد حمد، من إخراج سعيد سليمان، و”العرض الأخير” تأليف أسامة الزين، وإخراج حسام عبد العظيم.

كما سيكون ضمن خطة الفرقة تقديم عرض يعتمد على فنون مسرح الشارع وهو عرض “جمهورية الطوب الأحمر” من إخراج إسلام سعيد.