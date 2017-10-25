فرقة شوشة ترصد حال المجتمع في كنا.. وأدي إحنا.. ويا عالم

سلوى عثمانتستعد فرقة شوشة المسرحية المستقلة لتقديم أحدث عروضها التمثيلية بعنوان "كنا.. وأدي إحنا.. ويا عالم" على خشبة مسرح جيزويت القاهرة، يومي 30 و31 أكتوبر الحالي.العرض تدور أحداثه حول عدد من المونولوجات التي تحكي بعض المواقف والتجارب الشخصية للممثلين، والذين حالهم من حال جميع المصريين مع مز

سلوى عثمان

تستعد فرقة شوشة المسرحية المستقلة لتقديم أحدث عروضها التمثيلية بعنوان “كنا.. وأدي إحنا.. ويا عالم” على خشبة مسرح جيزويت القاهرة، يومي 30 و31 أكتوبر الحالي.





العرض تدور أحداثه حول عدد من المونولوجات التي تحكي بعض المواقف والتجارب الشخصية للممثلين، والذين حالهم من حال جميع المصريين مع مزيج من الموسيقى والأغاني التراثية.

“كنا.. وأدي إحنا.. ويا عالم” بطولة جماعية لأعضاء الورشة لعام 2017 وهم: عمر صلاح الدين، عبد الرحمن علي، أيمن أشرف، عادل الشريف، دينا حماد، هيام عبد المنعم، أحمد الرفاعي، مي علي، محمد جاد، عماد المسيري، بوسي، ياسمين حمادي، عبد الرحمن النجار، محمد هشام، هدير إبراهيم، بالاشتراك مع فرقة العازفين، عود عزيز محمد، إيقاع أحمد منصف، طرومبيت وحيد، مخرج منفذ أحمد فتحي، والعرض رؤية وإخراج حمادة شوشة.