فرقة ايامنا الحلوة تحيي ليالى الأوبرا الرمضانية

ولاء البري تقدم فرقة ايامنا الحلوة بقيادة المايسترو محمد عثمان حفلاً فى التاسعة والنصف مساء الاثنين 12 يونيو، في إطار ليالى الاوبرا الرمضانية التى تقام على المسرح المكشوف.ويتضمن الحفل باقة من أعمال تسعينيات القرن الماضى والتى اشتهرت الفرقة بتقديمها الى جانب مجموعة مميزة من أغانى الموسيقى ال

ولاء البري

تقدم فرقة ايامنا الحلوة بقيادة المايسترو محمد عثمان حفلاً فى التاسعة والنصف مساء الاثنين 12 يونيو، في إطار ليالى الاوبرا الرمضانية التى تقام على المسرح المكشوف.

ويتضمن الحفل باقة من أعمال تسعينيات القرن الماضى والتى اشتهرت الفرقة بتقديمها الى جانب مجموعة مميزة من أغانى الموسيقى العربية، بالإضافة إلى مختارات من اعمال فن المونولوج .

يشار إلى أن فرقة ايامنا الحلوة أسسها المايسترو محمد عثمان عام 2003 وتضم 17 مطرب ومطربة وتقدم مختلف الوان الموسيقى والغناء العربى الذى يتنوع بين التراثى والمعاصر الى جانب الاعمال الوطنية ، الرومانسية ، الشعبية وفن المونولوج ، قدمت الفرقة العديد من العروض الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية فى مصر وحققت قاعدة جماهيرة كبيرة .