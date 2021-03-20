فرقة المسرح القومي تصل الفيوم بـ«المتفائل» الأحد المقبل (صور)

«المتفائل» يعود من جديد للمحافظات فيقدم ابتداء من غد الأحد 21 مارس الحالي بمحافظة الفيوم على قصر ثقافة الفيوم وحتى الجمعة 26 مارس في تمام السابعة مساء.

أكد الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، أن خطة مشروع المواجهة والتجوال تسير وفقًا للجدول الموضوع لها بانتظام، حيث تقدم فرقة «المسرح القومي» عرضها الناجح «المتفائل»، والذي يعود من جديد للمحافظات، فيقدم ابتداء من غدٍ الأحد 21 مارس الحالي بمحافظة الفيوم على قصر ثقافة الفيوم، وحتى الجمعة 26 مارس في تمام السابعة مساء.

مختار: تهدف الخطة إلى تجوال 9 عروض مسرحية من إنتاج البيت الفني للمسرح بـ14 محافظة

‎وذلك ضمن مشروع المواجهة والتجوال ‎برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، ووضع خطته البيت الفني للمسرح.

وتنظمه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، وبالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من الجهات المعنية وجمعيات المجتمع المدني.

حيث تهدف الخطة إلى تجوال 9 عروض مسرحية من إنتاج البيت الفني للمسرح بـ14 محافظة حتى شهر يونيو لعام 2021.

وتقدم جميع عروض خطة المواجهة والتجوال على جمهور المحافظات بالمجان.

فهمى: «المتفائل» بدأ رحلته مع مشروع المواجهة والتجوال من محافظة الغربية

أوضح إيهاب فهمي، مدير فرقة المسرح القومي، أن عرض «المتفائل» بدأ رحلته مع مشروع المواجهة والتجوال من محافظة الغربية في مارس الحالي.

حيث قدم 5 ليالي عرض بالمجان على قصر ثقافة طنطا، حقق خلالها العرض إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا.

كانت كل ليالي عرضه كامل العدد، في إطار الإجراءات الإحترازية التي أقرّتها وزارة الصحة المصرية.

ومن المقرر أن يقدم العرض، خلال شهر مايو المقبل، بمحافظتي قنا وأسيوط.

«المتفائل» بطولة سامح حسين وسهر الصايغ

تدور أحداث «المتفائل» حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سميحة عبد الهادي، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف.

وزكريا معروف ورضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومى.

موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، ماكياج إسلام عباس.

واستعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.