فرقة الدن العمانية تطلق مهرجانها الشبابي في أكتوبر

سلوى عثمان: شاركت فرقة مسرح الدن للثقافة والفن، العمانية، بالعرض المسرحى"لقمة عيش"، فى المسابقة الرسمية بفاعليات الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي، وهي فرقة من الشباب الهواة والمحبين لفن المسرح، وتقوم بالتحضير لمهرجانها الخاص فى أكتوبر القادم.قرر أعضاء الفرقة الحفاظ ع



سلوى عثمان:



شاركت فرقة مسرح الدن للثقافة والفن، العمانية، بالعرض المسرحى”لقمة عيش”، فى المسابقة الرسمية بفاعليات الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي، وهي فرقة من الشباب الهواة والمحبين لفن المسرح، وتقوم بالتحضير لمهرجانها الخاص فى أكتوبر القادم.

قرر أعضاء الفرقة الحفاظ على زيهم العمانى المميز، وقت حضور فاعليات المهرجان، وقاموا أيضا بتوزيع الحلوى العمانية الشعبية واسمها “الحلوى”، كما وزعوا على الحضور فناجين “القهوة العمانى” المميزة، كشكل من أشكال الترحيب.



قال محمد سعيد الرواحى، مخرج العرض، إن جميع أعضاء الفرقة لم يدرسوا المسرح دراسة أكاديمية، موضحا أن من بين عضوات الفرقة من يشاركن فى عروض أخري بسلطنة عمان.

وأضاف أنه يهتم بالممثل فى المقام الأول، كعنصر أساسى يمكنه استغلال الفضاء المسرحي بمفرده، أو فى تشكيلات بلا ديكور، وهو ما اعتمد عليه فى “لقمة عيش”.

وقال إن المسرحية رغم بساطتها، وظهور 6 ممثلين فقط على الخشبة، إلا أنها من مسرحيات القطاع الخاص الناجحة بسلطنة عمان، وعن اختلاف اللهجة أكد أنه وجد تفاعلاً مع بعض الإفيهات المصرية، وكان هناك مشكلة فى افيهات أخري تخص المجتمع العمانى.

وأوضح رئيس الفرقة، ورئيس الوفد العمانى، محمد سالم النبهانى، أن المهرجان الخاص بالفرقة ينطلق فى دورته الثالثة فى الفترة من 7 – 12 أكتوبر القادم، بالعاصمة مسقط، مشيرا إلى أنه يأمل أن تشهد الدورة الجديدة مئات العروض العربية المختلفة.