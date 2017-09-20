فرقة التنورة مفاجأة افتتاح مهرجان المسرح المعاصر والتجريبي بالقاهرة

وكالات:قبل العروض الفنية والندوات الفكرية وورش العمل استقبل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي جمهوره مساء الثلاثاء في افتتاح الدورة 24 بفقرة فلكلورية راقصة لفرقة التنورة التراثية أدهشت الحضور وانتزعت إعجابه وتصفيقه.وعلى مدى نصف ساعة قدم أكثر من 20 فنانا بين عازف وراقص من الفرقة ا

وكالات:

قبل العروض الفنية والندوات الفكرية وورش العمل استقبل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي جمهوره مساء الثلاثاء في افتتاح الدورة 24 بفقرة فلكلورية راقصة لفرقة التنورة التراثية أدهشت الحضور وانتزعت إعجابه وتصفيقه.





وعلى مدى نصف ساعة قدم أكثر من 20 فنانا بين عازف وراقص من الفرقة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة عرضا مزج بين الموسيقى الإيقاعية والأداء الحركي الراقص كسر جمود مراسم الافتتاح المعهودة للمهرجانات وضجت معه جنبات المسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية بالتصفيق طوال العرض.

ويشارك في المهرجان غير التنافسي 27 عرضا من 16 دولة عربية وأجنبية فيما يبلغ العدد الإجمالي للمشاركين بالندوات وورش العمل والعروض نحو 400 شخص.

وتقام عروض المهرجان على مسارح البالون والغد والطليعة ومتروبول وميامي والسلام ومركز الإبداع الفني ومركز الهناجر للفنون ومسرح العرائس.

وقال رئيس المهرجان سامح مهران، في كلمة الافتتاح: «المسرح يا سادة هو دولة المواطنة الحقة لأنه ولد من رحم المدنية التي ترد إلينا ما تناسيناه من تسامح وتعددية وعدالة تلحق بالظلم أيا كان مصدره وترده عن غيه.. فمن دخل المسرح أو عمل به أو شاهد عروضه فهو آمن من شرور العالم كله».

وكرم المهرجان في الافتتاح الأكاديمية الألمانية إريكا فيشر التي تعذر حضورها الحفل، والناقد المغربي حسن المنيعي، والمخرج الصيني مينج جين خوي، والأكاديمي الأمريكي مارفن كارلسون، إضافة إلى اسم السيناريست المصري الراحل محفوظ عبدالرحمن.

وعقب انتهاء مراسم الافتتاح قدمت فرقة مسرح تابليسي من جورجيا عرض (الشقيقات الثلاثة) تأليف أنطون تشيخوف وإخراج قنسطنطين بورتسيلادزي.

يستمر المهرجان حتى التاسع والعشرين من سبتمبر أيلول الجاري ويشمل برنامجه ندوات تتناول (المسرح بين التراث والمدينة) و(أشكال المسرح المعاصر وقضية المعنى) و(تفكيك الفرضيات الثقافية والخطاب السائد في المسرح) كما يشمل ورش عمل في الإخراج والكتابة والإضاءة والرقص المسرحي وتقنيات مسرح الشارع.