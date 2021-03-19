فرقة أيامنا الحلوة تحيي حفلًا غنائيًا بمسرح الزمالك

بعد فترة توقف عن إحياء أي حفلات فنية أو موسيقية بسبب ظروف وباء كورونا

علمت «المال» أن الفرقة الغنائية المعروفة ب” أيامنا الحلوة ” ستحي حفلا غنائيا كبيرا بمسرح الزمالك 26 مارس القادم.

حيث ياتي هذا الحفل لها بعد فترة توقف عن إحياء أي حفلات فنية أو موسيقية بسبب ظروف وباء كورونا .

يذكر أن فرقة “أيامنا الحلوة” هي فرقة غنائية ذاع صيتها بتقديم أغاني التراث والأغاني الإعلانية التى ارتبط بها الجمهور في نهايات القرن الماضي، وتقدم حفلاتها في الأوبرا المصرية بحضور جماهيري واسع، ومؤسسها الموسيقي محمد عثمان .

حيث اشتهرت فرقة ايامنا الحلوة بحفلاتهم في دار الاوبرا المصرية، إضافة لتقديم المنتجة اسعاد يونس لهم بصورة كبيرة في برنامجها صاحبة السعادة .