فرع لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالغرفة التجارية في الغربية

صرح صلاح أنور الكموني رئيس الغرفة التجارية في الغربية ، وعضو مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية، عن الاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة اللواء عصام النجار بافتتاح فرع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمقر الغرفة التجارية لمحافظة الغربية.

وأضاف أن هذا يأتي بهدف بتقديم خدمات الهيئة لكل من المصدرين والمستوردين وباقي خدمات الهيئة الخاصة بالسمسرة العقارية والدعاية والإعلان لمنتسبي الغرفة التجارية بمحافظة الغربية.

وأكد ” الكموني ” أن هذا يأتي في اطار حرص الغرفة التجارية والهيئة العامة على خدمة جموع التجار والمصدرين والمستوردين والتيسير عليهم لسرعة إنهاء خدماتهم الخاصة بالهيئة العامة وقد تم الاتفاق بين الطرفين على الإعداد الجيد بتجهيز مركز يليق بإسم وسمعة الطرفين.

ومن المعروف أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هيئة خدمية هدفها الرئيسي والأساسي هو تيسير حركة التجارة وتنمية وتشجيع الصادرات المصرية وإزالة أي عقبات قد تعترض ازدهارها وتطورها وتوسيع نطاقها في كافة المجالات وذلك من خلال اختصاصاتها التي تهدف الى حماية المواطن المصري وتفعيل مبدأ الشفافية والمرونة في مجال الرقابة النوعية على الصادرات والواردات استرشاداً بالمواصفات العالمية والدولية المعتمدة وأهمية الحرص على ضرورة الالتزام بتوحيد كافة الإجراءات المتعلقة بأعمال الهيئة في كافة المواقع وكذلك الاهتمام باختيار قيادات الصف الثاني للارتقاء بمستوى أدائها وتطوره بما يتماشى مع روح العصر وإيقاعه السريع.

وتمارس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اختصاصاتها حالياً من خلال رئاستها بالقاهرة وفروعها السبعة والعشرون المنتشرة بكافة الموانئ والمطارات البحرية والجوية والبرية بالمحافظات والمدن المختلفة.

ومن مهامها فحص السلع المستوردة والمصدرة الخاضعة للرقابة النوعية، وامساك السجلات المختلفة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالتجارة الخارجية ( مستوردين – مصدرين– وكلاء تجاريين – مستلزمات انتاج – تشجيع وتطوير ودعم الصادرات – مكاتب علمية – شركات فحص ومراجعة، وتيسير التجارة بالتنسيق مع باقى الجهات المعنية.

كما تقوم بأعمال الفرز والتحكيم للمحاصيل الزراعية المختلفة، واصدار شهادات المنشأ طبقا للاتفاقيات الدولية.