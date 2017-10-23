فرع لبنك مصر فى موسكو لرجال الأعمال ومشجعي المونديال

خالد بدر الدينأعلن بنك مصر ثاني أكبر بنك مملوك للدولة، أنه افتتح مكتبا تمثيليا في موسكو لتسهيل الاستثمارات المصرية في روسيا كما أنه يتطلع إلى فتح فروع في المدن الكبرى في روسيا حتى يكون له سلسلته الخاصة لماكينات الصرف الآلي.وأبلغ محمد محمود الأتربي رئيس مجلس إدارة البنك وكالة رويترز في مقاب

خالد بدر الدين

أعلن بنك مصر ثاني أكبر بنك مملوك للدولة، أنه افتتح مكتبا تمثيليا في موسكو لتسهيل الاستثمارات المصرية في روسيا كما أنه يتطلع إلى فتح فروع في المدن الكبرى في روسيا حتى يكون له سلسلته الخاصة لماكينات الصرف الآلي.

وأبلغ محمد محمود الأتربي رئيس مجلس إدارة البنك وكالة رويترز في مقابلة اليوم الاثنين أن أحد الأهداف الرئيسية لافتتاح فرع البنك هو ضمان وجود ظروف مواتية لرجال الأعمال المصريين الذين يهدفون للاستثمار في روسيا.

وقال الأتربي إن بنك مصر يتوقع أن يتزايد الطلب على ماكينات الصرف الآلي من مشجعي كرة القدم المصريين الذين يخططون لزيارة روسيا لحضور نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2018.

وأضاف أن الدخول إلى السوق الروسي هو خطوة نادرة لبنك أجنبي ولاسيما أن معظم البنوك الأجنبية التي افتتحت فروعا لها في روسيا فعلت ذلك قبل الأزمة المالية العالمية 2008-2009.

ونضب تدفق البنوك الأجنبية إلى روسيا منذ عام 2014 عندما فرض الغرب عقوبات على روسيا لضمها شبه جزيرة القرم ودعمها متمردين مؤيدين لموسكو في شرق أوكرانيا.

وأكد الأتربي أن بنك مصر ليس له أهداف محددة لنشاطه في روسيا لكنه يتطلع إلى زيادة في صادرات مصر إلى روسيا بعد أن قفز حجم التجارة بين روسيا ومصر بأكثر من 32.2 % على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من 2017 ليرتفع إلى 3.2 مليار دولار كما داء فى بيان لهيئة الجمارك الروسية.

وبلغت قيمة الصادرات الروسية إلى مصر 2.8 مليار دولار في الفترة من يناير إلى نهاية أغسطس في حين بلغ اجمالي صادرات مصر إلى روسيا 400 مليون دولار.



