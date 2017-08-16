فرع جديد لبنك قناة السويس بميناء العين السخنة

أمانى العزازىأكد حسين الرفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس أن البنك يعتزم إنشاء فرع جديد له بميناء العين السخنة (الذى تديره شركة موانئ دبى)، وذلك للتيسيير على المستثمرين والشركات الملاحية والصناعية المتعاملة مع الميناء، وذلك ضمن خطة البنك الاستراتيجية للتوسع بمختلف محافظات الجمهورية والوصول بعد

أمانى العزازى

أكد حسين الرفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس أن البنك يعتزم إنشاء فرع جديد له بميناء العين السخنة (الذى تديره شركة موانئ دبى)، وذلك للتيسيير على المستثمرين والشركات الملاحية والصناعية المتعاملة مع الميناء، وذلك ضمن خطة البنك الاستراتيجية للتوسع بمختلف محافظات الجمهورية والوصول بعدد الفروع إلى 40 فرعا خلال العام الجارى 2017.

وأضاف أن البنك يعتبر شريكا ماليا فاعلا مع هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية التى تدير مشروع تنمية منطقة القناة وموانيها ومناطقها الصناعية.

وقال الرفاعى إن البنك يهتم بشكل خاص بمنطقة قناة السويس من شمالها لجنوبها وتجمعاتها المستهدفة الجديدة على جانبى قناة السويس شرقا وغربا ويعمل على مضاعفة عدد فروعه بالمنطقة بما يتواكب مع التوسع والتنوع السكانى لهذه المنطقة الحيوية.

ولفت رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس أن خدمات االبنك تشمل محافظات القناة الثلاث والتى ستشهد إضافة فروع جديدة بالمحافظات الثلاث بما يتواكب مع نمو حركة الاستثمار بمنطقة قناة السويس.

يذكر أن وفدا من بنك قناة السويس برئاسة حسين الرفاعى مدير البنك ولفيف من القيادات المصرفية العاملة به قد قامت الأسبوع الماضى بزيارة لمواقع مشروع التنمية بالمنطقة بدعوة من الفريق مهاب مميش رئيس الهيئتين الاقتصادية وقناة السويس.

وأطلع الفريق مُهاب مميش الحضور على الخرائط التوضيحية الخاصة بمشروع التنمية بمنطقة القناة، والتي تبرز بشكل تفصيلي المخطط الخاص بالصناعات المختلفة في كل منطقة والمدن السكنية الملحقة بها والمخطط تزويدها بكافة الخدمات والمرافق لاستيعاب الطاقة البشرية العاملة في المشروع لخلق بيئة عمل متكاملة محفزة للإنتاج، وتحويل منطقة القناة إلى مركز لوجيستي وصناعي عالمي يمتد من شرق بورسعيد في الشمال إلى منطقة العين السخنة في الجنوب.