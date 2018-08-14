فرع جديد لبنك المشرق مصر في العاشر من رمضان

المال - خاص أعلن بنك المشرق افتتاح فرع جديد في مدينة العاشر من رمضان التي تعد من أكبر المدن الصناعية في مصر، وسوف يلبي الفرع الجديد لبنك المشرق احتياجات عملاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وصرح سوبروتو سوم رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق: "إن بنك المشرق ملتزم بت

المال – خاص

أعلن بنك المشرق افتتاح فرع جديد في مدينة العاشر من رمضان التي تعد من أكبر المدن الصناعية في مصر، وسوف يلبي الفرع الجديد لبنك المشرق احتياجات عملاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وصرح سوبروتو سوم رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق: “إن بنك المشرق ملتزم بتنمية حجم عملياته وزيادة قاعدة عملائه في مصر و بافتتاح فرع جديد في واحدة من اهم المدن في مصر فإننا نقترب أكثر من عملائنا ونوفر لهم أيضاً راحة أكبر وتسهيلات بنكية أفضل”.

والجدير بالذكر أن بنك المشرق بدأ عملياته في مصر في عام 1977، وافتتح منذ ذلك الحين 12 فرعاً في جمهورية مصر العربية.

وتعليقاً على افتتاح الفرع الجديد، قال عمرو البهي الرئيس التنفيذي لبنك المشرق- مصر: “إن افتتاح فرع جديد في مدينة العاشر من رمضان يأتي ضمن استراتيجية بنك المشرق في التوسع في قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة ، بما يساهم في دفع النمو الاقتصادي و تحقيق التنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية”.

وتأسس بنك المشرق عام 1967، وهو بذلك أقدم بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع تاريخ عريق في تقديم حلول وخدمات مالية رائدة وحاصلة على الجوائز. وقد تميز البنك طوال تاريخه الذي يمتد إلى 50 عاماً بتقديم حلول مالية مبتكرة، مما أتاح لعملائه تحقيق تطلعاتهم، واليوم يمتلك بنك المشرق وجوداً في 11 دولة خارج دولة الإمارات، و26 فرعا حول العالم تنتشر في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وإفريقيا.